Werth en Emilio winnen Grand Prix kür van Wiesbaden

Isabell Werth en de zeventienjarige Emilio (v. Ehrenpreis NRW) hebben zaterdagavond de Grand Prix kür op muziek in Wiesbaden gewonnen. Werth stuurde de Westfaler-ruin naar 81,180%, waarmee ze anderhalve procent onder hun score van Mannheim begin mei bleven. Op twee eindigden Evelyn Eger en de achttienjarige Westminster (v. Weltissimo). De 26-jarige Duitse zette met 79,150% een dik PR neer.

Evelyn Eger reed in de Grand Prix met 73,152% ook al een nieuw persoonlijk record bij elkaar. In de kür ging ze anderhalve procent over haar vorige PR, de 77,840% die ze in februari in Doha, Al Shaqab behaalde. Eén van de vijf juryleden zag in de jonge amazone zelfs de winnares, de andere vier juryleden plaatsen Werth en de geroutineerde Emilio aan kop. Werth kreeg dure fouten in beide series. Over de wissels om de pas waren alle juryleden het met elkaar eens en kreeg ze twee vijven en drie vieren, de serie om de twee werd opvallend genoeg beoordeeld met twee vieren, een zes, een zeven en een 7,5.

Nog drie over de 77%

De top drie van de kür werd compleet gemaakt door Dorothee Schneider en Sisters Act MT OLD (v. Sandro Hit) met 77,650%. Arnaud Serre met James Bond de Massa (v. Bon Bravour) met 77,305% en Anja Plönzke met Tannenhof’s Fahrenheit (v. Fidertanz) met 77,050% kwamen dicht bij die score in de buurt.

Uitslag.

Bron: Horses.nl