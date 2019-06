Werth en Quantaz ook in Special niet te kloppen

In de 4*-Grand Prix was Isabell Werth zondag op het Pfingst Turnier in Wiesbaden al niet te kloppen met DSP Quantaz en ook maandag in de Special stond het duo eenzaam bovenaan in de uitslag. Met haar score van 76,255% stond de Duitse dressuurkoningin zowat vier procent los van de rest met de negenjarige zoon van Quaterback.