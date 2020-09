Werth en Quantaz richting 80%, Cornelissen en Fleau 73%

Isabell Werth heeft haar volgende 80%-paard al weer klaar staan. Met DSP Quantaz (v. Quaterback) scoorde de Duitse dressuurkoningin 79,913% op CDI Hagen. De tienjarige Fleau de Baian (v. Jazz) maakte in Hagen zijn internationale debuut met Adelinde Cornelissen. Hij scoorde daarbij 73,304%, goed voor de negende plaats.

De tienjarige Quantaz, die in Achtleiten in juli al over de 80% ging in de Grand Prix, deed dat nu bijna weer. Van jurylid Henning Lehmann kreeg hij zelfs al dik 83%. Drie van de vijf juryleden beoordeelden de proef nog onder de 80.

Von Bredow-Werndl

Jessica von Bredow-Werndl, vorige week nog gehuldigd als Duits kampioene in de Grand Prix Spécial met haar merrie Dalera, nam naar Hagen haar KPWN-merrie Zaïre-E (v. Son de Niro) mee. De Grand Prix van de combinatie leverde 77,5% op, goed voor de tweede plaats.

Fry en Wandres

Charlotte Fry kwam met Dark Legend (v. Zucchero) van Gertjan van Olst op de derde plaats terecht met 76,717%. Net daarachter Kasselmanns stalruiter Frederic Wandres die een thuiswedstrijd reed in Hagen. Hij stuurde Duke of Britain (v. Dimaggio) naar 76,696%.

Over de 75 gingen ook nog Therese Nilshagen met de populaire hengst Dante Weltino OLD (v. Danone I) en Victoria Max-Theurer met Abegglen FH NRW (v. Ampere).

Internationaal debuut Fleau de Baian

De tienjarige Fleau de Bain (v. Jazz), de volle broer van Parzival), liep vorige week zijn eerste ‘grote’ wedstrijd op Grand Prix-niveau (het NK) en deze week kwam het internationale debuut er achteraan.

Onder Adelinde Cornelissen scoorde hij nog hoger dan in Ermelo in de Grand Prix. In Hagen was er 73,304% (met al 75,435% van Katrina Wüst).

Lisanne Veenje nam met haar Fries Wirdmer Fan’e Boppelannensport ook deel aan de Grand Prix in Hagen en scoorde 67,109%.

Uitslag

Bron: Horses.nl