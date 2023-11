Werth en Superb blijven overeind in sterk Duits deelnemersveld en winnen Grand Prix Stuttgart

Isabell Werth heeft vanmorgen met haar toekomstpaard Superb (v. Surprice) de CDI4* Grand Prix in Stuttgart gewonnen. De Duitse multikampioene liet in de Preis von der Rheinberger Stiftung een veld vol sterke landgenoten achter zich. Sönke Rothenbeger en Dorothee Schneider stonden eveneens op het podium.

Bij haar internationale Grand Prix-debuut, vorig jaar in Hagen, verschenen er voor de Surprice (v. Sir Donnerhall)-dochter Superb gelijk al scores boven de 75% op het scorebord. Vanmorgen was 73,435% genoeg voor de overwinning. Vier juryleden, waaronder Monique Peutz, zagen Werth als winnares, alleen Gotthilf Riexinger zette haar op de vierde plaats.

Rothenberger en Schneider maken top drie compleet

Sönke Rothenberger was met 72,543% een goede tweede met de door Stefanie Wolf opgeleide Matchball OLD (v. Millennium). Hier was Sandrine Trimborn met een zevende plaats het afwijkende jurylid. Dorothee Schneider en Dayman (v. Daily Deal) volgden op korte afstand met 72,261% op de derde plaats.

Rath met Thiago 13-de

Matthias Alexander Rath en Thiago, afgelopen zomer nog lid van het Duitse team op het EK in Riesenbeck, stelden met een 13-de plaats teleur. Ze kregen voor hun proef 68,196%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl