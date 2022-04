Werth en Superb: ook winst in de Spécial met over de 75%

Isabell Werth won na de CDI3* Grand Prix van gisteren (75,783%) vandaag ook de Grand Prix Spécial op het Horses & Dreams-concours in Hagen. Ook in de Spécial ging Werth met de tienjarige merrie Superb (v. Surprice) over de 75%. Emma Kanerva werd net zoals gisteren tweede (73,319%) met de debuterende Mist of Titanium OLD (v. Millennium) en op plaats 3 een opvallende naam: de Koreaan Young-Shik Hwang stuurde Bluebarry Dream (v. Benneton Dream FRH) naar 73,127%.

Het optreden van de tienjarige Superb, die in Hagen haar internationale debuut maakte in de Grand Prix, was zeker nog niet vlekkeloos in Hagen. Maar er mag zeker wat verwacht worden van de merrie als de kilometers er op zitten. De piaffes zijn nog een aandachtspunt en er slopen nog een paar fouten in de galopreprise (tweeërs, appuyementen), maar toch kwam de merrie (net zoals in de Grand Prix) al dik over de 75 (75,404%).

Emma Kanerva en Mist of Titanium

De tienjarige Mist of Titanium OLD (Millennium x Diamonit I), na Morricone I de tweede Millennium die Grand Prix loopt, maakte net zoals Superb zijn internationale Grand Prix debuut in Hagen. Onder de in Duitsland woonachtige Finse Emma Kanerva leverde dat gisteren in de Grand Prix al een tweede plaats (73,456%) op en vandaag was er opnieuw een tweede plaats met 73,319%.

Koreaan Young-Shik Hwang met tienjarige debutant over 73%

De 31-jarige Koreaan Young-Shik Hwang, die in Hagen een thuiswedstrijd reed omdat hij sinds vorig jaar op Hof Kasselmann traint, kwam verrassend sterk voor de dag. En niet met een ‘schoolmaster’, maar met een tienjarige ruin die internationaal debuteerde in de Grand Prix.

De winnaar van een gouden medaille op de Asian Games in 2010 en 2014 traint al vanaf 2014 in Duitsland en kwalificeerde zich op Martin Schaudts (zijn trainer destijds) Despino voor de Olympische Spelen van Tokio. Daar kwam hij niet in de baan omdat de samenwerking met Schaudt geen stand hield en hij daarmee zijn paard verloor.

Bij familie Balkenhol ontdekte Hwang Bluebarry Dream (v. Benneton Dream FRH). Met de tienjarige ruin trainde hij in eerste instantie bij de Balkenhols om vervolgens hulp te zoeken van Hof Kasselmann. Het doel: de Olympische Spelen van Parijs. Aangezien Hwang nu al over de 70% in de Grand Prix en over de 73% ging in de Spécial (73,127%) lijkt dat een zeer realistisch doel.

Ook de vierde plaats ging naar een Kasselmann-ruiter: Frederic Wandres stuurde Hot Hit OLD (v. Hotline) naar 72,34%. Potentie heeft de elfjarige schimmel genoeg, maar in Hagen leek iets rond zijn hoofd hem te storen (steeds weer schudden met z’n hoofd) en zaten er ook nog een paar patsers in de proef.

Hartsuijker en Inclusive weer naar 71%-scores

Dinja van Liere stuurde Hartsuijker (v. Johnson) bij zijn internationale debuut net zoals in de Grand Prix opnieuw naar een 71%-score (71,787%) en Charlotte Fry kwam met Inclusive (v. Everdale) ook weer boven de 71% uit (71,191%).

Uitslag

Video: Eline Korving/Equestrian Communication

Bron: Horses.nl