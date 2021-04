Werth en Weihegold naar bijna 82%

Na een veelbelovend rentree met Bella Rose (Belissimo M x Cacir) eerder vandaag, voegde Isabell Werth woensdagavond nog een overwinning aan haar palmares toe. De Duitse dressuurkoningin reed drievoudig wereldbekerwinnares Weihegold OLD (Don Schufro x Sandro Hit) in de CDI4* Grand Prix op CDI Mannheim met een bijna vlekkeloze proef naar 81,674%. Daarmee bewees Werth dat haar beide merries in aanloop naar de Olympische Spelen in topvorm verkeren.