Werth en Weihegold op eenzame hoogte in kür op muziek Mannheim

Zonder daadwerkelijke tegenstand won Isabell Werth zojuist met haar toppaard Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro) de kür op muziek op het Maimarkt-Turnier in Mannheim. De dressuurkoningin werd door alle juryleden aan kop geplaatst en reed naar een score van 86,650%. Werth verkeerde in de Grand Prix ook in topvorm. Op woensdag noteerde de Duitse topamazone de winnende score van 81,674%.

Het enige smetje op de sterke proef van Werth was de mislukte serie om de twee. Voor dit onderdeel kreeg ze onvoldoendes van vier van de vijf juryleden. De hoogtepunten uit haar proef waren onder andere de piaffe en de overgang van piaffe naar passage.

Plönzke tweede

De tweede plaats was voor haar landgenoot Anja Plönzke. De Duitse amazone kwam aan de start met de 14-jarige Hannoveraner Tannenhof’s Fahrenheit (v. Fidertanz). De jury waardeerde de proef met 77,025%.

Van der Meer op podium

De enige Nederlandse starter in deze rubriek was Patrick van der Meer. Hij stuurde de 14-jarige KWPN’er Chinook (v. Vivaldi) met 76,250% naar de derde plaats. Hij noteerde veel zevens en achten voor de onderdelen in zijn kür.

Bron: Horses.nl