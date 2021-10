Werth en Weihegold winnen korte GP Lyon

Isabell Werth heeft in Lyon zojuist met Weihegold OLD (v. Don Schufro) de korte WB-Grand Prix op haar naam geschreven. Het duo kwam als voorlaatste de baan in in deze rubriek en nam met een score van 78,421% de leiding over van haar landgenoot Frederic Wandres met Duke of Britain (v. Dimaggio). Thamar Zweistra was met Hexagon's Double Dutch (v. Johnson) goed voor het beste Nederlandse resultaat in deze kwalificatie voor de WB-kür, zij werd zevende.

Werth stond zo’n tweeëneenhalf procent los van de rest met de zestienjarige merrie, die vanaf volgend jaar helemaal ingezet zal worden voor de fokkerij. De hoogste punten, negens en zelfs een tien van een van de juryleden, kreeg het duo voor de piaffe en passage, maar ook pirouettes en de appuyementen leverden mooie punten op. De enige onvoldoende kreeg Werth voor de wisselserie om de twee, die in het begin even misging. De zege was unaniem, maar in de rest van de top vijf ontliepen de combinaties elkaar niet zo veel en was de jury ook iets meer verdeeld in de plaatsing.

Top vijf

Wandres, die tweede werd met 75,947% werd gevolgd door Nanna Skodborg Merrald met Atterupgaards Orthilia (v. Gribaldi) met 75,342%. De Deense amazone werd op haar beurt gevolgd door Carina Scholz met Tarantino (v. Toronto) met 75,079% en Beatriz Ferrer-Salat, die als laatste starter in de baan kwam met Elegance (v. Negro) en 75,026% kreeg van de juryleden.

Nederlanders

Thamar Zweistra was met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) goed voor het beste Nederlandse resultaat. Haar score van 72,474% met de voshengst leverde de zevende plaats op. Denise Nekeman en Boston STH (v. Johnson) eindigden met de score van 71,079% net buiten de top tien op de elfde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl