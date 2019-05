Werth: ‘Erg blij met Quantaz’

Isabell Werth heeft er een nieuw Grand Prix-paard bij in DSP Quantaz. Gisteren werd de Duitse dressuurkoningin tweede met de negenjarige Quaterback-zoon achter haarzelf met Don Johnson FRH. Vandaag behaalde ze met haar nieuwe troef een overwinning met 74,319%. "Net als gisteren ben ik heel blij met Quantaz.", vertelt Werth aan Dressursport Deutschland.

Tot de zomer van 2018 had Ronald Lüders de Quaterback-nazaat onder het zadel. Hij startte DSP Quantaz in de Louisdor Prize in Hagen en in Redefin.

Max-Theurer

DSP Quantaz is in eigendom van Victoria Max-Theurer. Isabell Werth heeft de hengst nu acht maanden onder het zadel. “Vicky ontdekte Quantaz in Hagen en kocht hem vervolgens”, zegt Werth. “Het paard is zeer getalenteerd, vooral voor Piaffe en Passage. Hij was hier in Mannheim, voor het eerst internationaal, zeer geconcentreerd. Er is geen twijfel over: dit paard wil alles goed doen. “, vervolgt Werth. Isabell Werth heeft nog een paar wedstrijden met het paard voor de boeg en dan neemt Victoria de teugels over om een startplaats te bemachtigen voor de Olympische Spelen in Tokyo.

Ook de tweede plaats was voor een Quaterback-nazaat dat in eigendom is van de familie Max-Theurer, maar ditmaal Elisabeth. Dorothee Schneider behaalde met Pathétique 73,702%.

Van der Lei

Agaath van der Lei was de enige Nederlander in de Grand Prix Special. Zij volgde achter de Duitse top zes op een zevende plaats. Van der Lei stuurde de Florencio-zoon VRBgroup’s Caron naar 70,319%.

Bron: Horses.nl/Dressursport Deutschland