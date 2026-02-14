Werth laat Quantaz weer op stal, met Special Blend naar Florida

Vlak voor de wereldbekerwedstrijd van Jumping Amsterdam wisselde Isabell Werth haar ervaren paard Quantaz in voor Wendy de Fontaine. Nu heeft Werth opnieuw op het laatste moment haar plan veranderd. Quantaz gaat opnieuw niet mee naar de Wereldbekerwedstrijd in Florida. Daar verschijnt Isabell Werth van 18 tot en met 22 februari aan de start met Wendy’s halfbroer Special Blend (v. Sezuan).

Eline Korving Door

Isabell Werth motiveerde haar keuze voor Amsterdam door te zeggen dat Wendy “meer in de flow” moest komen. Quantaz zou zich dan kunnen voorbereiden op zijn optreden in Florida. Maar daar komt niets van, meldt Eurodressage. Quantaz is teruggetrokken.

Brons op Duits kampioenschap

Met Special Blend won Werth vorig seizoen onder andere de bronzen medaille in de kür op de Duitse kampioenschappen in Balve. De ruin is inmiddels verkocht, maar de eigenaresse, Natalie Stickling-Morzinsky, traint bij Isabell Werth.

Reglement

De 16-jarige Quaterback-zoon Quantaz kwam voor het laatst in actie tijdens de wereldbekerfinale 2025 in Basel. Hij is dus nog niet gekwalificeerd voor de komende finale in Fort Worth. Alle combinaties die aan de wereldbekerfinale willen deelnemen, moeten volgens het reglement in de twaalf maanden voor de sluitingsdatum van de inschrijving minstens twee keer 68 procent of meer hebben behaald in de kür van een wereldbeker kwalificatie.

Bron: Eurodressage/Horses.nl