Werth naar bijna 80% in eerste internationale post-corona Grand Prix

Isabell Werth stuurde Emilio (Ehrenpreis NRW x Cacir x) vrijdagochtend met 79,50% naar de overwinning op CDI Achleiten, haar eerste internationale post-corona Grand Prix. Met die score bleef ze zes (!) procent voor op Victoria Max-Theurer en Rockabilly (Rock Forever NRW x Ehrentusch).

Werth rijdt de inmiddels 14-jarige Emilio inmiddels vijf jaar lang op Grand Prix-niveau. Voor de corona-lockdown bracht de Duitse de ruin in februari aan start op CDI Neumünster en stuurde hem toen naar de tweede plaats in zowel de Grand Prix (78,130%) als in de Kür op Muziek (88,450%).

PR voor Max-Theurer

In Achleiten kwam voor Werth de meeste concurrentie van Max-Theurer, die Rockabilly in zijn vijfde internationale Grand Prix naar een nieuw persoonlijk record van 73,565% stuurde. Op de derde plaats volgde haar landgenote Amanda Hartung met Dresscode Black (Don Frederico x Sunset Boulevard xx). Hartung behaalde 68,935%.

Bron: Horses.nl