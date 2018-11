Werth ook met Emilio niet te kloppen

In de WB-Grand Prix was Isabell Werth vrijdag al oppermachtig met Bella Rose (v. Belissimo M) en zaterdagochtend voegde de Duitse dressuurkoningin daar ook nog de unanieme zege in de 4*-Grand Prix aan toe met Emilio (v. Ehrenpreis).

Het verschil in score met de rest van de concurrentie was zaterdag iets minder groot dan vrijdag, maar Werth bleef met haar score van 77,739% haar landgenote Jessica von Bredow-Werndl nog altijd dik drie procent voor.

Unaniem

Von Bredow kreeg met de veertienjarige KWPN-merrie Zaire-E in totaal 74,478% waarmee ze unaniem op de tweede plaats eindigde. Net als over de nummer 1 en 2 was de jury ook eensgezind over de derde plaats van Dorothee Schneider met Faustus (v. Falsterbo) met in totaal 73,413% en de vierde plek van Jan-Dirk Giesselmann met Real Dancer FRH (v. Rubin Royal OLD) met 72,043%.

Nederlands

Nars Gottmer eindigde als enige Nederlander in de prijzen in deze rubriek. De ruiter kwam met Elegance N (v. Jazz) voor het eerst internationaal uit in de Grand Prix en eindigde met 67,783% op de zevende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl