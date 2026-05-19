Werth over nieuwe Kür Viva Gold: ‘Anky’s Kür is altijd in mijn hoofd blijven hangen’

Isabell Werth presenteerde afgelopen weekend in Hamburg een nieuwe Grand Prix Kür met Viva Gold OLD (Vivaldi x For Romance I). De hengst liep zijn eerste Kür op muziek van Neil Diamond, waarbij Song Sung Blue werd gebruikt voor de piaffe- en passagetour. Veel dressuurliefhebbers zullen de muziek direct hebben herkend van Anky van Grunsvens Song Sung Blue-Kür met Bonfire. In een interview met Equi-Pages lichtte Werth haar muziekkeuze toe.

Het is inmiddels dertig jaar geleden dat Van Grunsven haar iconische Kür met Bonfire reed. “Daarom is het ook lange tijd nooit een optie voor mij geweest. Tegelijkertijd is die Kür altijd in mijn hoofd blijven hangen”, vertelt Werth. “Anky had destijds, dertig jaar geleden al, een fantastische Kür samengesteld die perfect op de muziek was afgestemd.”

Sweet Caroline en Song Sung Blue

Volgens Werth lag de basis van de nieuwe Kür echter bij andere muziek van Neil Diamond. “Het uitgangspunt voor ons was eigenlijk Neil Diamond als galopmuziek. Dan kom je, naast Sweet Caroline, logischerwijs ook uit bij Song Sung Blue. Zij hebben dat vervolgens prachtig verwerkt, inclusief dat ontspannen gefluit aan het begin. Het is echt ontzettend leuk om daarop te rijden en ik denk dat het publiek dat ook zo heeft ervaren.” Met ‘zij’ doelt Werth op componisten Dietmar Mensinger en Marina Erdmann.

Mooi eerbetoon aan Erdmann

Werth werkte jarenlang samen met muziekproducent Michael Erdmann, die vorig jaar overleed. De nieuwe Kür werd samengesteld door Dietmar Mensinger en Marina Erdmann. “Het idee om muziek van Neil Diamond te gebruiken kwam van mijzelf”, aldus Werth. Dat zij op deze manier verder kunnen werken, ziet de Duitse amazone bovendien als een mooi eerbetoon aan Erdmann.

