Werth pakt nog een zege in Hagen: 77,956% in 4* Grand Prix met Quantaz

Horses & Dreams in Hagen is nog maar anderhalve dag onderweg, maar Isabell Werth heeft ondertussen al drie zeges op zak. Met Superb won ze zowel de CDI 3* Grand Prix als de Grand Prix Spécial. Met een dik betaalde 77,956% kwam er met Quantaz (v. Quaterback) een derde zege bij in de CDI4* Grand Prix (de kwalificatie voor de Spécial).

Los van de zeer fraai uitgevoerde onderdelen (vooral de dubbeltellers zoals onder andere de piaffe en passage waarmee het natuurlijk hard gaat), was de Grand Prix van Werth en Quantaz zeker niet vlekkeloos met onder andere kapotte eners, een niet zo fraaie zigzag en een flinke hakkel in de laatste uitgestrekte draf. Overall valt op dat Werth op Quantaz nog behoorlijk moet werken.

Toch kwamen twee juryleden uit op een score boven de 79%, eentje boven de 78% en de overige twee op 76% en 75%. Totaal betekende dat 77,956% en de winst.

Zweeds geweld

Drie Zweden probeerden het Werth moeilijk te maken, maar slaagden er niet in om haar voorbij te gaan. Juliette Ramel stuurde haar zestienjarige routinier (twee Olympische Spelen, twee Europese Kampioenschappen en een Wereldkampioenschap) Buriel K.H. (v. Osmium) naar de tweede plaats (76,261%). Therese Nilshagen kwam met Dante Weltino OLD (v. Danone I), ook zo’n routinier met drie Europese Kampioenschappen, een Wereldkampioenschap en de Olympische Spelen in de benen, uit op de vierde plaats met 75,652% (Raphael Saleh bij B zag in Nilshagen de winnaar met 76,304%).

De derde Zweed, Patrik Kittel, is zelf routinier, maar had in de Hagense Grand Prix de nog onervaren tienjarige Touchdown (v. Quaterback) mee. Met 75,609% werd het een vijfde plaats voor de combinatie.

Tussen het Zweedse geweld nestelde Benjamin Werndl zich met een derde plaats op Famoso OLD (v. Farewell III) met een score van 76,056%. De ‘broer van’, die de Wereldbekerfinale moest missen (max. drie ruiters per land), lijkt ervoor te willen zorgen dat de naam Von Bredow straks op het Wereldkampioenschap in Herning nog vertegenwoordigd is nu zus Jessica een ‘babypauze’ heeft.

Everdale 6e

Gertjan van Olsts Everdale (v. Lord Leatherdale), verscheen na een welverdiende pauze (Olympische Spelen en Europees Kampioenschap gelopen!) voor het eerst sinds het EK in Hagen, weer ten tonele met Charlotte Fry.

Op hetzelfde terrein als waar hij vorig jaar een zilveren teammedaille won, liep hij nu naar de zesde plaats. Everdale, die er altijd vol voor lijkt te willen gaan, was bij zijn rentree een tikkie te fanatiek en daardoor trad spanning (en een paar foutjes) op. Onder de streep werd het 74%.

Karen Nijvelt over de 70%

De beste prestatie voor Nederland werd neergezet door Karen Nijvelt met Elysias (v. Jazz). Zij kwamen op 70,587%. De grootste namen die voor Nederland in Hagen is, Dinja van Liere met Hermès, mogen morgen aan de bak in de andere 4* Grand Prix (kwalificatie kür).

uitslag