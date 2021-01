Werth schrijft GP in Salzburg op haar naam met Quantaz

Isabell Werth was zojuist de beste in de CDI3* Grand Prix in Salzburg en werd door alle vijf de juryleden aan kop gezet. In het zadel van de 11-jarige DSP Quantaz (v. Quaterback) zag de Duitse topamazone de winnende score van 78.630% op het scorebord verschijnen. Ze sloeg een gat naar haar landgenote Lena Waldmann van ruim 4,5%.

Waldmann nam de tweede plaats mee naar huis op de 11-jarige Fidertanz-nakomeling Fiderdance. De jury was verdeeld over de combinatie en plaatste hen op de tweede, derde en vierde plaats. De totaal score van Waldmann kwam uit op 74,065%.

Atterupgaards Orthilia derde

Nanna Skodborg Merrald tekende voor de derde prijs met Atterupgaards Orthilia. De jury waardeerde de proef van de Deense amazone met 73,413%. Merrald nam in december de teugels van de 16-jarige merrie over. Daarvoor verscheen de Gribaldi-nakomeling in de ring met Agnete Kirk Thinggaard. Orthilia werd vooral beroemd onder het zadel van de Britse amazone Fiona Bigwood, die er teamzilver mee won op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

