Werth vervolgt weg naar EK met zege in Fritzens

Isabell Werth was gisteren weer in topvorm met Bella Rose (v. Belissimo M) en won de CDI4* Grand Prix in Fritzens met een score van 82.957%. Dit was een verbetering van de score in de Grand Prix bij de Duitse kampioenschappen. In Balve behaalde ze bij de 'comeback' van Bella Rose 81.780%.

De tweede plaats was voor Lisa Müller. De vrouw van topvoetballer Thomas Müller reed 75.478% bij elkaar met haar Oldenburger Gut Wettlkam’s Filou (v. Fürstenball). Müller hield knap de in Duitsland wonende Ierse Judy Reynolds met Vancouver K (v. Jazz) achter zich (75%).

Ontroerende comeback

Vorig jaar maakte Isabell Werth in Fritzens haar comeback op het hoogste niveau met Bella Rose. Werth: ”Na een erg ontroerende comeback vorig jaar op de Schindlhof wilde ik dit jaar hier weer starten met Bella Rose. Ik ben erg gelukkig met deze proef en we hebben een paar procent meer gehaald dan vorig jaar. Vorig jaar scoorde we in de Grand Prix 77.522% en in de Special 80.170%.”

Rotterdam is het doel

Werth heeft haar weg uitgestippeld met als doel het EK dressuur in Rotterdam deze zomer. Werth: ”Ik denk dat het een goede weg voor Bella Rose is om na de Duitse Kampioenschappen in Balve een tussenstop te maken in Fritzens en dan vervolgens naar Aken te gaan met als doel het EK in Rotterdam. ”

Vierde plaats voor Klimke

Ingrid Klimke werd vierde met haar Hannoveraner Franziskus (v. Fidertanz) met een score van 74.804%. Klimke: ” Vorig jaar had de organisatie mij uitgenodigd om te starten, maar heb ik er geen gebruik van gemaakt. Dit jaar paste het in mijn wedstrijdschema en was deze wedstrijd een goede voorbereiding voor Aken.”

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl