Werth, Wandres, Hemmer en Rothenberger in team CHIO Aken

De Duitse bondscoach Monica Theodorescu heeft na het Duits Kampioenschap in Balve (de eerste observatiewedstrijd voor het Europees Kampioenschap in Crozet) het team voor de 5* landenwedstrijd in Aken bekend gemaakt. Isabell Werth met Wendy de Fontaine, Frederic Wandres met Bluetooth OLD, Katharina Hemmer met Denoix PCH en Sönke Rothenberger met Fendi. Reserve is Matthias Alexander Rath met Destacado FRH.

De vier combinaties voor Aken staan nu bovenaan het lijstje van Theodorescu en hebben de grootste kans om ook geselecteerd te worden voor het Europees Kampioenschap in Crozet. Zowel Katharina Hemmer als Sönke Rothenberger moeten het in Aken nog wel waarmaken.

Vooral wat betreft de vierde teamplaats zijn er nog meer kapers op de kust zoals onder andere Jessica von Bredow-Werndl met Diallo, Matthias Alexander Rath met Destacado FRH, Bianca Nowag-Aulenbrock met Florine OLD, Semmieke Rothenberger met Farrington en misschien zelfs Ingrid Klimke met Vayron (niet gestart in Balve in verband met koliekverschijnselen).

Bron: Horses.nl/FN