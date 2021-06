Werth wint kür en pakt derde overwinning in Kronberg

Isabell Werth schreef voor de derde keer een overwinning in Kronberg op haar naam. Na het winnen van beide Grand Prix proeven op vrijdag scoorde de wereld- en Europees kampioen met DSP Quantaz (v. Quaterback) ook bij de Grand Prix Freestyle gisteravond de hoogste punten.

Bij vier van de vijf juryleden kreeg Werth boven de 86%. Alle juryleden waren het met elkaar eens dat de Duitse dressuurkoningin ook deze proef weer het beste van alle combinaties reed en eindigde bovenaan met een gemiddelde van 85,945%. Van de jury bij H kreeg Werth zelfs twee 10en op haar protocol.

Een beetje afwachtend

“Quantaz is een beetje macho, een beetje afwachtend, soms heel dapper en soms een beetje groen. Je kunt zien dat hij op zoek is naar zijn stabiliteit, die hij steeds meer vindt”, zei Isabell Werth een paar dagen voor haar start op het toernooi in Kronberg.

Iets verbeterd

Dorothee Schneider behaalde in deze proef de tweede plaats met 82,375 procent met haar Hannoveraner Faustus (v. Falsterbo). Net als Quantaz staat Faustus ook op de longlist voor de Olympische Spelen in Tokio. De 13-jarige ruin verbeterde iets ten opzichte van Balve (82,175 procent).

Beste vorm

De top drie sloot Jessica von Bredow-Werndl af door met Zaïre-E (v. Son de Niro) een gemiddelde score van 81,060% neer te zetten. De KWPN-merrie is het derde longlistpaard dat startte in Kronberg’s kür. Zaïre is op dit moment in haar beste vorm. In februari won ze de Grand Prix en Freestyle op het vijfsterrentoernooi in Doha/QAT met 84.780%.

Grand Prix Special

Vandaag staat in Kronberg vanaf 10.30 uur de finale van de Grand Prix Special, de laatste Olympische screening, op het programma, waarin de drie Duitse topruiters met hun potentiële Olympische paarden Bella Rose, Showtime FRH en TSF Dalera BB aan de start zullen verschijnen.

Bekijk hier de resultaten

Bron: Horses.nl/pferd-aktuell