Afscheidstournee van Don Johnson FRH bekroond met kürwinst in Fritzens

Isabell Werth schreef gisteren één van de laatste kür overwinning met Don Johnson FRH (v. Don Frederico) op haar naam. Werth kondigde op 7 mei, na haar overwinning in Mannheim met de 17-jarige Hannoveraner, aan dat ze voor zijn pensioen nog twee of drie mooie wedstrijden met hem rijdt. De wedstrijd in Fritzens was één van zijn laatste wedstrijden, waarbij hij in de kür op muziek een score van 81.780% behaalde. Het was een dikke overwinning, bij gebrek aan echte concurrentie.