Werth zorgt voor grote verrassing voor Madeleine Winter-Schulze

Madeleine Winter-Schulze kreeg zaterdag een eervolle onderscheiding uitgereikt van de Landessportbunds Niedersachsen (LSB) vanwege haar grote bijdrage als paardeneigenaar in de Duitse paardensport. Naast de eer van deze onderscheiding zorgde haar goede vriendin en amazone van haar paarden, Isabell Werth voor de grootste verrassing, zij reisde tussen haar proeven in Stuttgart snel heen en weer om Winter-Schulze persoonlijk te feliciteren.

Werth is na haar proef met Emilio (v. Ehrenpreis), die ze ’s morgens met overmacht won, in de auto gestapt om naar Niedersachsen af te reizen. Haar groom Steffi Wiegard mocht voor deze speciale gelegenheid de prijs in ontvangst nemen in Werths plaats. Op die manier kon Werth haar vriendin persoonlijk feliciteren en weer op tijd terug zijn om s’avonds met Bella Rose (v. Belissimo M) de WB-kür te rijden, die ze eveneens won.

Lofrede

De Neue Osnabrücker Zeitung citeert de lofrede van Werth: “Haar leven bestaat uit de paarden – en dat is het grootste geluk voor de Duitse paardensport. De Duitse paardensport zou op zijn minst een dozijn medailles minder hebben zonder de steun van Madeleine Winter-Schulze. ”

Fenomeen

De ondersteuning van de 77-jarige Winter-Schulze is niet beperkt tot alleen financiële steun. “Ze is ook als mens een fenomeen,” aldus Werth. “Ze gaat met ons door dik en dun – en ze is er altijd, ook als het een keer tegenzit. ”

Geheim

De uitreiking van de onderscheiding was al langer gepland en bekend, maar dat Werth opeens op het toneel zou verschijnen bleef tot het laatste moment een goed bewaard geheim. Winter-Schulze kon haar tranen van vreugde dan ook niet meer bedwingen na deze grote verrassing en kon alleen nog maar zeggen sprakeloos te zijn toen Werth haar na afloop omarmde.

Bron: st.Georg/ Neue Osnabrücker Zeitung