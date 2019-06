Werths Bella Rose maakt winnende comeback

Ruim een halfjaar verscheen Isabell Werth niet in de wedstrijdring met Bella Rose (v. Belissimo M). Op het Duits kampioenschap gaat Werth na het eerste onderdeel aan de leiding, maar kreeg flink het vuur aan de schenen gelegd door laatste starter Dorothee Schneider met Showtime FRH.

Met de vijftienjarige Bella Rose behaalde op CDI Balve met Werth in het zadel 81,780%. Ze werd op kop geplaatst door juryleden Katrina Wüst, Dietrich Dr. Plewa en Klaus Ridder. De andere twee juryleden Reinhard Richenhagen en Gotthilf Riexinger zagen niet de Duitse dressuurkoningin als winnares, maar Dorothee Schneider met de dertienjarige Sandro Hit-zoon Showtime FRH. Deze combinatie was goed voor een gemiddelde score van 81,100%.

Twee troeven

Zowel Isabell Werth, Dorothee Schneider als de nummer drie Jessica von Bredow-Werndl en haar broer Benjamin Werndl hebben twee troeven in het Duits kampioenschap. Jessica von Bredow-Werndl volgde met de twaalfjarige Easy Game-dochter TSF Dalera BB op enige afstand op een derde plaats. Het duo was goed voor een percentage van 78,880%.

Tussen Von Bredow-Werndl en Werth met haar tweede troef, Emilio, in eindigde Helen Langehanenberg met haar routinier Damsey FRH op een vierde plaats. Werth maakte met Emilio (v. Ehrenpreis) de top vijf compleet.

Jongste deelnemer

Achter de ervaren top vijf eindigde de jongste deelnemer aan het Duits kampioenschap. Hubertus Schmidt behaalde met de tienjarige Escolar (v. Estobar NRW) 76,680%.

Ook Benjamin Werndl had een jonge troef mee op het kampioenschap in Balve. Met Famoso OLD (v. Farewell III) eindigde hij als negende. Met de vijf jaar oudere Daily Mirror 9 (v. Damon Hill) bemachtigde Werndl de zevende plaats in het eerste onderdeel van het kampioenschap. Tussen Werndl en zijn twee troeven in eindigde Dorothee Schneider met haar tweede paard Sammy Davis jr. (v. San Remo).

Enige KWPN’er

Na de uitval van Cosmo en Sönke Rothenberger is de enige KWPN’er in het Duits kampioenschap nog Zaïre-E van Jessica von Bredow-Werndl. Dit duo maakte de top tien compleet met een score van 74,360%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl