Werth’s hoop voor Parijs naar 72,978% bij rentree op CDI Troisdorf

Isabell Werth liet zich eerder ontvallen dat de twaalfjarige merrie Superb (v. Surprice) haar hoop is voor de Olympische Spelen in Parijs. Dit weekend maakte de zwarte merrie haar rentree na ruim een jaar afwezigheid in de (internationale) ring. Op CDI Troisdorf liep Superb naar 72,978%, goed voor de winst.

Het protocol van Superb laat zien dat de merrie een foutje had in de tweeërs en dat er nog vooral winst te behalen is in de piaffe en de stap.

Werth had overigens niet alleen Superb mee in Troisdorf, ze liet ook de negenjarige Deneuve (v. Den Haag) debuteren in de internationale Grand Prix. De negenjarige merrie kwam op 68,717%, goed voor een 5e plaats.

Ramel naar 70% met Buriels driekwartbroer Gideon K.H.

Juliëtte Ramel liet in Troisdorf ook Buriels driekwartbroer Gideon K.H. (Rhodium uit de moeder van Buriel) debuteren in de internationale Grand Prix. De combinatie kwam op precies 70%, goed voor een derde plaats achter Anabel Balkenhol met High Five FRH (v. Hohenstein), die 71,435% noteerden.

Een Grand Prix-debuut maakte overigens ook de KWPN-hengst Impression (v. Don Schufro). Met zijn Japanse ruiter Harada Kiichi kwam hij op 62,217%. Net iets minder dan de beste Nederlandse combinatie: Joyce van Schaijk kwam met Glendale (v. Ampere) op 63,783% en werd daarmee 16e.

Uitslag

Bron: Horses.nl