Westerink en Heiden op het podium in Kür op muziek Deauville

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II-debuut Horse Internationaal Sezuanna Inter Straight

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naar Intermédiaire II in overwinning Vitalis) zij behaalde Milena de Rother. Hannah (v. Met De de Vichess Duitse ging 68,529%.

Kür. I Intermédiaire Uitslag

Kür. Uitslag young riders

Uitslag Intermédiaire II.

Horses.nl Bron: