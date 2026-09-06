Westerink en Heiden op het podium in Kür op muziek Deauville

Na de twee overwinningen vanmorgen van Annelivia Kuijpers en Florence Wind in de Kür op muziek voor pony’s en junioren was er vanmiddag opnieuw Nederlands succes in Deauville. Bij de young riders behaalde Yasmin Westerink met Fashion in Black NRW (v. For Romance I) opnieuw een podiumplaats. De combinatie eindigde met 73,925% als tweede en sloot daarmee een succesvol internationaal concours in Deauville af. Ook in de Intermediaire I Kür op muziek was er een Nederlandse podiumplaats. Robin Heiden reed Karanto-Pomona (v. Negro) naar 72,200%, goed voor de derde plaats.
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II-debuut Horse Internationaal Sezuanna Inter Straight
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Kür. I Intermédiaire Uitslag
Kür. Uitslag young riders
Uitslag Intermédiaire II.
Horses.nl Bron:
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