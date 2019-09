Westfaler hengst Florentianer overleden

Op twintigjarige leeftijd is de bij het Westfalen goedgekeurde hengst Florentianer (v. Florestan I) overleden.

Willi Feltes bracht de Florestan nakomeling uit in de Intermediaire I. Een van zijn nakomelingen is opgenomen in het Hengstbuch I en vier merries kregen het Staatspremie predikaat.

Bron: Zuchterforum