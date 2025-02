Wetenschappers vragen FEI om topruiters onder de loep te nemen

Al jaren krijgt de FEI aan de lopende band foto’s van dressuurruiters waarbij welzijnsovertredingen (zoals blauwe tongen) te zien zouden zijn, met daarbij de vraag of de FEI deze kan beoordelen. Onlangs kwam er weer zo’n melding binnen, maar nu ondertekend door een stel vooraanstaande hippische wetenschappers. Daarmee neemt de druk verder toe.

De druk op de FEI wordt opgevoerd om het effect van het gebruik van stang-en-trens in de dressuur te onderzoeken, nu bekend is dat een groep vooraanstaande veterinaire onderzoekers klachten heeft ingediend over zeven topruiters.

Lees verder in De Paardenkrant van deze week.

