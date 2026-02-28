William Matthew wint Inter I Lier, Wesley Tesselaar beste Nederlander

het Parijs zijn Spelen met Matthew op weer laatste ruin Metall), de terugkeerde de Nu de met Olympische naar daarna William negenjarige internationale Duitsland 2024: toneel. gevestigde internationale concours eigenaar. terug Mysterious ruiter Star (v. zijn in Quentin die in is in reed

gedaan Fantastisch

We we wat tevreden Inter zowel hij als het “Quentin heeft I-proef geleidelijk de gevoelig internationale nu vandaag toewerken optreden naar ik zien. Gezien gedaan. heel maar was, zijn aldus dit Inter een dat eerste hebben laten enorm is ben feit gaan eerste zijn fantastisch het II”, met Matthew. paard,

Klimke Newin en

Neumünster De onlangs Hope Clara scoorde tweede Lier na zijn in Dante La CDI rest werden hoogste als 68,883% top en Duitse in OM (v. score Weltino vijf debuut die de daarmee Newin het Total met Belle in OLD), en Noir Klimke op (v. Ingrid van Oneofakind van de 68,970% OLD). de de derde. 68% loopt, met kwamen

Straight Horse WK-merrie Floriana

de als uit Straight naar (v. vierde Floriana mocht 68,853%. Anush Franklin) aansluiten. Horse India op met Hij Agarwalla reed zijn CDI-debuut WK-merrie

CDI-debuut Tesselaar

vandaag I Jr). was Wesley hun in reed werd Intermédiaire in (v. 66,765%, st. zijn Lier combinatie bovenop: Beste eigengefokte de 68,765%. maakt Prix Georges naar die Nederlandse VT Tesselaar de ging procent Madjestic zijn er combinatie beloond Vrijdag twee debuut met internationale Toto met

Uitslag

Bron: Horses.nl