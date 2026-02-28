William Matthew wint Inter I Lier, Wesley Tesselaar beste Nederlander

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
William Matthew wint Inter I Lier, Wesley Tesselaar beste Nederlander featured image
William Matthew, hier met Mysterious Star. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Ellen Liem

Nadat William Matthew zijn internationale debuut met Quentin (Quotenkönig x Lord Loxley) vrijdag in de Prix St. Georges afsloot met de vijfde plaats, reden ze vandaag op CDI Lier naar de overwinning. De ruiter uit Australische reed de voormalig Bundeskampioen in de Intermédiaire I naar 69,735%.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant