William Matthew wint Inter I Lier, Wesley Tesselaar beste Nederlander

Nadat William Matthew zijn internationale debuut met Quentin (Quotenkönig x Lord Loxley) vrijdag in de Prix St. Georges afsloot met de vijfde plaats, reden ze vandaag op CDI Lier naar de overwinning. De ruiter uit Australische reed de voormalig Bundeskampioen in de Intermédiaire I naar 69,735%.
het Parijs zijn Spelen met Matthew op weer laatste ruin Metall), de terugkeerde de Nu de met Olympische naar daarna William negenjarige internationale Duitsland 2024: toneel. gevestigde internationale concours eigenaar. terug Mysterious ruiter Star (v. zijn in Quentin die in is in reed
gedaan Fantastisch
We we wat tevreden Inter zowel hij als het “Quentin heeft I-proef geleidelijk de gevoelig internationale nu vandaag toewerken optreden naar ik zien. Gezien gedaan. heel maar was, zijn aldus dit Inter een dat eerste hebben laten enorm is ben feit gaan eerste zijn fantastisch het II”, met Matthew. paard,
Klimke Newin en
Neumünster De onlangs Hope Clara scoorde tweede Lier na zijn in Dante La CDI rest werden hoogste als 68,883% top en Duitse in OM (v. score Weltino vijf debuut die de daarmee Newin het Total met Belle in OLD), en Noir Klimke op (v. Ingrid van Oneofakind van de 68,970% OLD). de de derde. 68% loopt, met kwamen
Straight Horse WK-merrie Floriana
de als uit Straight naar (v. vierde Floriana mocht 68,853%. Anush Franklin) aansluiten. Horse India op met Hij Agarwalla reed zijn CDI-debuut WK-merrie
CDI-debuut Tesselaar
vandaag I Jr). was Wesley hun in reed werd Intermédiaire in (v. 66,765%, st. zijn Lier combinatie bovenop: Beste eigengefokte de 68,765%. maakt Prix Georges naar die Nederlandse VT Tesselaar de ging procent Madjestic zijn er combinatie beloond Vrijdag twee debuut met internationale Toto met
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.