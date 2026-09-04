Wind, De Bock en Westerink winnen landenproeven in Deauville

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aan Wind bij Florence pony’s kop de

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mijlpaal voor Westerink Nieuwe

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Coronel veertienjarige kwam 67,157%, Honore vierde voor de 66,912%. was sinds Bartels Coronel de de stuurde familie die enkele ruin rijdt, op goed de topper plaats. Met uit Toto de Coronel. ze plaats (v. voormalige (v. Turfhorst Jazz), maanden Jr.) van Ook naar Miami Carmen derde voor

pony’s Uitslag

Uitslag junioren

riders young Uitslag

Bron: Horses.nl