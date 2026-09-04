Wind, De Bock en Westerink winnen landenproeven in Deauville

Het CDI Deauville wordt deze week voor een groot deel bevolkt door Nederlandse jeugdruiters. In drie van de vier jeugdrubrieken staat een ruime Nederlandse afvaardiging aan de start en vandaag werd direct het maximale resultaat behaald. Florence Wind, Annabell de Bock en Yasmin Westerink wonnen de landenproeven bij respectievelijk de pony’s, junioren en Young Riders.
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pony’s Uitslag
Uitslag junioren
riders young Uitslag
Bron: Horses.nl
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