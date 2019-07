Winnend debuut op Europese bodem voor Adrienne Lyle en Harmony’s Duval

Adrienne Lyle stak er vrijdagavond op Dressage Grand Ducal met kop en schouders bovenuit met de elfjarige KWPN'er Harmony's Duval in de Grand Prix. De Amerikaanse amazone nam de ruin, waarmee ze sinds april uitkomt op het hoogste niveau, voor het eerst mee naar Europa en won de rubriek unaniem met een totaal van 73,022%. Gastheer van de wedstrijd in Leudelange, Sascha Schulz, werd tweede met zijn Lusitano-hengst Dragao (v. Unico) met 69,522%.

“Als hij me vertrouwt dan hij is net een leeuw”, vertelt Lyle na afloop. “Ik rijd hem al vanaf dat hij net ingereden is en ik ben enorm blij met hoe hij zich ontwikkelt.”

Fout in de eners

In de proef sloop vrijdag nog wel een dure fout in de wissels om de pas, die de score nog wat drukte, maar dat was het enige smetje op een verder keurige proef. Het was internationaal de vierde overwinning op rij voor het duo, dat in april al een keer dik 75% scoorde in de Grand Prix en de zevende overwinning van negen starts in totaal.

Gastvrije hengst

Schulz kwam met zijn schimmelhengst net niet aan een totaal van 70% en dat was volgens de Luxemburgse ruiter vooral te wijten aan de gastvrijheid van zijn paard. “Dragao vond het nodig om in het stapgedeelte van de proef heel hard te hinniken naar alle paarden in de losrijring, maar dat werd niet gevraagd in de proef”, lachtte Schulz. Al dat hinniken zorgde voor behoorlijk wat afleiding en leverde ook een aantal dikke onvoldoendes op in de dubbeltellende staponderdelen.

Uitslag

Bron: Horses.nl/Persbericht