Winnend debuut voor Mylène Spaak op wereldbekerwedstrijd studentenruiters in Exloo

Afgelopen weekend werd de derde wereldbekerwedstrijd voor studentenruiters van 2022 verreden op Hippisch Centrum Exloo. Het Nederlandse team bestaande uit drie debutanten, Mylène Spaak, Gioia Bakker en Saskia van de Pieterman, heeft goede prestaties geleverd onder leiding van chef d’equipe Louise Sleutel. Individueel was er dubbel goud voor Mylène Spaak, zowel in de dressuur als het gecombineerde klassement.

In de landenwedstrijd nam Nederland de vierde prijs mee naar huis in de dressuur en het gecombineerde klassement en de vijfde prijs in het springen.

Student Riding Nations Cup

De Student Riding Nations Cup (SRNC) werd georganiseerd door Fleur de Geer, Maaike Hofman, Elise Kok, Lisanne de Haas, Maud van Weeren en Shannon Groeneveld samen met de Dutch Studentriders en AIEC, de wereldwijde organisatie op het gebied van studenten rijden. Ruiters uit twaalf verschillende landen streden om de felbegeerde titel van kampioen in zowel de dressuur, het springen als het gecombineerde klassement.

Geslaagde wedstrijd

Fleur de Geer vertelt: “We hebben een geweldige wedstrijd gehad. De accommodatie was prachtig, het weer was goed, de paarden hadden veel kwaliteit en de ruiters reden met veel gevoel. Daarnaast waren er fantastische prijzen te winnen, mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren.”

Mylene Spaak met Don Diablo (Wynton x Houston) van Maaike Hofman Foto: Tijn Bovendeur

Bron: Persbericht