Winnend internationaal debuut Dorothee Schneider en Barcelo OLD

Dorothee Schneider heeft haar internationale debuut met Maxi Kraft's Barcelo OLD (Bon Coeur uit volle zus Atterupgaards Cassidy) winnend afgesloten. Op CDI Kronberg stuurde Schneider de achtjarige hengst, die ze inmiddels ruim een jaar onder het zadel heeft, naar 71,765% in de Prix St. Georges. Die score had nog een stuk hoger uit kunnen vallen als niet beide series stuk gegaan waren.

Na een imponerende draftour kwamen Schneider en de elegante Barcelo OLD in de galoptour wat in de problemen. Beide series gingen stuk en leverde fikse onvoldoendes op. De serie om de vier leverde een vier en twee tweeën op, de serie om de drie werd beoordeeld met een drie en twee vieren. Zonder die fouten had de score zeker een heel eind richting de 75% gezeten.

De nummers twee en drie kwamen dicht bij Schneider in de buurt. Stella Charlott Roth reed Dohnanyi (v. De Niro) naar 71,422% en Julia de Ridder liet met Diamantinos (v. Dankeschön) een score van 71,078% optekenen.

Bron: Horses.nl