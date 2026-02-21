Winnend internationaal debuut voor Diana van de Bovenkamp en Newton’s Law

Diana van de Bovenkamp heeft haar eerste internationale wedstrijd met Newton’s Law (v.In Style) gewonnen. De Nederlandse amazone was een klasse apart in de Prix st Georges in San Giovanni in Marignano. Twee juryleden gaven Van de Bovenkamp ruime scores boven de 70 procent, alleen het jurylid bij E week daar vanaf. Toch was het een unamieme eerste plaats voor Van de Bovenkamp en de zoon van In Style x Johnson met een totaal percentage van 71,176%.
Bekijk uitslag de hier
Bron: Horses.nl
