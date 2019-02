Winnend LT-debuut voor Simone Pearce en Millennium

Simone Pearce heeft Millennium zaterdag voor het eerst uitgebracht in de Lichte Tour. De amazone stuurde de Easy Game-zoon naar een score van 74,2% en pakte daarmee ook gelijk de overwinning.

Voordat Pearce eind vorig jaar in het zadel van de goedgekeurde Trakehner-hengst overnam liep de premiehengst onder Kristin Biermann (de dochter van Albert Sprehe) succesvol in de Duitse S* (ZZ-Zwaar-niveau).

‘Fantastisch gevoel’

“Ik ben zo blij met zijn optreden, hij gaf me een fantastisch gevoel in de ring en bleef de hele proef goed bij me. Ik ben helemaal gek van hem en kan niet wachten op wat de toekomst brengt”, schrijft de overgelukkige Pearce op haar facebooksite.

Bron: Horses.nl/FB