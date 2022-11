Winnend rentree voor Nanna Merrald Rasmussen en Blue Hors Don Olymbrio

De KWPN-gefokte hengst Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro) verscheen vandaag voor het eerst sinds een jaar weer in de baan. Met Nanna Merrald Rasmussen in het zadel won de hengst vandaag de Grand Prix op het CDI Randbøl. Vorig jaar verscheen Don Olymbrio met Blue Hors’ stalamazone Nanna Merrald voor het eerst in de ring. Op het CDI Randbøl in 2021 won het duo toen de Grand Prix met ruim 75%. Vandaag viel de score iets lager uit maar de 74.261% leverde alsnog een unanieme zege op.