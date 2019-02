Winnend ZT-debuut voor miljoenenpaard Bluetooth

Bluetooth heeft afgelopen weekend op een nationale dressuurwedstrijd in Ankum zijn eerste Grand Prix gewonnen. Ingrid Klimke startte de negenjarige ruin in de verkorte Grand Prix en won de rubriek unaniem met een score van 70,775%. In de Inter II, die op vrijdag werd verreden kwam het duo ook als unanieme winnaar uit de bus met ruim 70%.

Klimke heeft de Bordeaux-zoon, die in 2013 door Sergej en Elena Knyaginicheva voor een miljoen euro op de PSI-veiling werd gekocht, sinds vorig jaar mei op stal staan. Sindsdien boekte het duo al aardig wat successen. Zo eindigde Klimke met Bluetooth in de top drie in de finale van de Nürnberger Burg-Pokal afgelopen december, nadat ze in augustus in Verden zowel de finale als de inloopproef wonnen op de kwalificatiewedstrijd.

Nog meer succes in Ankum

Klimke was niet alleen succesvol met Bluetooth in Ankum, de Duitse topamazone won met Franziskus ook de gewone Grand Prix. De Fidertanz-zoon liep naar een score van 75,900% in de proef en stond daarmee bijna op zes procent afstand met de nummer twee.

Special

In de Special was de overwinning vrijdag voor Frederic Wandres met Westminster (v. Weltissimo). In de Grand Prix stond het duo nog achter Klimke en Franziskus, maar in de Special kwam Klimke niet meer aan de start met de hengst.

Uitslag

Bron: Horses.nl/St-Georg