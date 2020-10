Witte-Vrees en Cennin naar tweede plaats in kür op muziek

Op het concours in Oldenburg reden Madeleine Witte-Vrees en Cennin (v. Vivaldi) met 76,7% naar de tweede plaats in de kür op muziek. De Nederlandse combinatie hoefde alleen Dorothee Schneider en DSP Sammy Davis Jr (v. San Remo) voor zich te dulden. Zij scoorden 80,210%.

De jury was unaniem over alle drie podiumplaatsen. Derde werd Japanse Kazuki Sado met Ludwig der Sonnenkoenig 2 (v. London Swing) op 73,035%. Daarachter op de vierde plaats eindigde haar landgenote Akane Kuroki met KWPN’er Zuidenwind (v. 00-Seven).

Cennin is weer helemaal terug na een pauze vanwege blessureleed. Het paard van Madeleine Witte-Vrees kwam in februari voor het eerst weer aan de start en reed enkele subtopwedstrijden in de zomer. Het Nederlands Kampioenschap in september was de eerste keer dat de hengst weer in een grotere entourage te zien was. Nu in Oldenburg was er dan weer een internationaal optreden voor de combinatie, die de Wereldbekercyclus vorig jaar aan zich voorbij liet gaan.

Uitslag

Bron: Horses.nl