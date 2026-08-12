WK Aken 2026: Duitsland wint landenwedstrijd met bijna 4%, Nederland 5e en Van der Putten op 6

Rick Helmink
WK Aken 2026: Duitsland wint landenwedstrijd met bijna 4%, Nederland 5e en Van der Putten op 6 featured image
Goud voor Duitsland op het WK in Aken: (vlnr) Isabell Werth, Frederic Wandres, Raphael Netz, Katharina Hemmer en chef d'equipe Klaus Roeser Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Duitsland heeft (zonder Duitsers in de individuele top-3) met overmacht de landenwedstrijd dressuur gewonnen op het Wereldkampioenschap in Aken en daarmee werd goud dubbel terugveroverd. De Wereldtitel was in handen van de Denen (nu brons achter Groot-Brittannië) en op het laatste kampioenschap (EK 2015) in Aken ging Nederland met goud aan de haal. Nederland wordt nu knap 5e (achter België) en heeft daarmee de Olympische kwalificatie binnen, het officiële doel van de KNHS. Marieke van der Putten doet met Zantana RS2 OLD N.O.P. individueel mee in Aken en wordt in de Grand Prix 6e met 77,764% (en het kan nog beter). Dinja van Liere wordt met de nog maar negenjarige Mauro Turfhorst N.O.P. individueel 11e in de Grand Prix (74,161%). Eén ding is na de Grand Prix zeker: het wordt mooie en megaspannende sport vrijdag en zaterdag in de individuele kampioenschappen.

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