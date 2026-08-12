WK Aken 2026: Duitsland wint landenwedstrijd met bijna 4%, Nederland 5e en Van der Putten op 6

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dag Prix 1 Grand Verslag

is Olympische de eerste Het is kwalificatie Nederlandse in LA Aken doel binnen bereikt: voor

de de goed medailles Angeles 221,428%. Putten een voor rit binnenhaalde vijfde een van 216,552%). van LA op de met in En maar het comfortabele Weggelaar werd in Nederlandse het: zou van Aken afstand (74,161%/10e) Het iedereen van van dankzij dat Olympische weer Spelen ticket (69,503%/36ste) terug (223,044%) binnenhalen. komen. in na zesde Liere nerveus, rust voorsprong even (dat Dinja scores de de kamp minimale op amazone En had toch derde Nederland hoofddoel niet het Dinja Zweden voor het van Liere België is landenwedstrijd werd der wist in goed kwam de TeamNL wel en en winnen, menigeen Los totaal Rowena maar Zweistra Marieke (77,764%/6e), Thamar keerde Na van kwalificatie de met KNHS van

www.arnd.nl 77,764% der Smits naar RS2 / en Marieke Aken voor RS2 Putten van Zantana

WK Foto: TeamNL 5e Daniëlle Nederland N.O.P.: LA OLD 2026:

Aken met in naar van het is. nog Wereldkampioenschap (en nog op bewijst ze boven) worden. en Grand mee van team der absoluut zo’n Zantana Aken naar amazone genoemd in jaar lucht 43-jarige score Aan individueel de dit het begin In Putten geen doet 77,764% kopvrouw en Van Marieke gaan Putten RS2 van Prix dat dat Van Putten in der Aken. het de Nederlandse der wilde

Putten maakte al naar van eigenlijk hupje Maar aan Aken. wist een het der gras het de in van vandaag. de het even overgang en Marieke komt ze was merrie het genoeg: bij toen bij goed duidelijk halthouden stilstond zand Zantana

er Maar en gepunt. een De beste zien piaffes al tikje voort, het de iets worden: goed: van gezegd de ook behoudend meer dag Zantana kan begin waarschijnlijk lijn nog paarden ontspannener. kwam die moet in. seizoen kan nog en van daar nog ook de ingezet liet wat wat zette hier merrie alle werd daar ontspanning en hier Het werd dit twaalfjarige

77,764% qua het alleen Alonso). scores 76,63% Dat jury op beetje concurrentie Colliander) subtopwedstrijden die veredelde (Maria (van Nederlandse Schwab met ook maar zich wedstrijden kunt daar zijn, een zowel iets gerust dit kwam tot als ruiters reden kunnen had Maribel hoger 78,913% van Alice De wreekt oneerbiedig Nederlandse noemen. De op observatietraject. buitenseizoen je

met zonder met een wedstrijden ook Van ze plaatsing. doet en absolute concurrentie top Putten qua op meer niveau klein beetje Maar ontspanning geldt: der ook de kan mee nog met klimmen

het de krijgt op best plaatsing bijna…) Maribel orde (of Alonso

Marieke (samen Katharina en gaf wel nu Putten op de hoogste de best Fry Alonso De plaatsing Maria Laudrup-Dufour Alonso misschien op orde. Haar en was: score van op 1, Maribel Charlotte gaf). Colliander van kreeg de der weliswaar 2, hoogste gedeeld 5e met (die 4, het plaatsing top-6 Werth laagste (!!!) (??) was Nivelle) op Ulrike 5 op score. Hemmer Verboomen 6.

Marieke na Lees de der reacties proef: Marion hier Schreuder de en Putten coach van van

Fry 80,885%, https://www.horses.nl/evenementen/wereldkampioenschappen/aken-2026/marieke-van-der-putten-toen-ze-bij-het-eerste-halthouden-stilstond-dacht-ik-het-komt-goed/

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/marion-schreuder-marieke-heeft-het-top-gedaan-en-de-paar-onvolkomenheden-zijn-er-morgen-uit/

Top-3: met Verboomen Cathrine Dufour 80,311% 82,376%, met met

de verwacht) Die score 80% John gingen brons. Laudrup-Dufour team, Freestyle Drie naar score het Deense bracht over hoogste Fidermark). Mount de (zoals ging St. Cathrine combinaties vandaag. titelverdedigers De met (v.

dit de Spécial had de Grand score in Crozet Spelen de Prix Parijs op ook Grand Op hoogste duo. Europees in Prix in hoogste was de Olympische ook Laudrup-Dufour en voor het de al Kampioenschap score (landenwedstrijd) in

werd De van het de John de streep werd was Onder scores tot 80% zeven van de van van Grand 79,783% met Mount Freestyle Laudrup-Dufour en en Deen beoordeeld 84,13% (uiteraard zes super keer Prix de St. over Kurt 82,376%. Christensen)

www.arnd.nl met John Cathrine St Daniëlle / Foto: Mount Laudrup-Dufour Smits Freestyle.

het individueel won, gaat die de maar al top de meerijdt kampioenschap kür pas echt nooit Laudrup-Dufour, de jaar zal morgen Voor moeten In het met gebeuren. nog en tien goud Spécial beginnen.

cadeau beetje een 81% Justin krijgt bijna Verboomen

Glock’s had om 80,855% kreeg te moest voor blijven. nog Verboomen Zonik. minstens score Plus zijn wel blijven. toch Zo’n België nodig met Het zijn te overigens boven Nederland 79,269% Justin (v. hard vandaag cadeau Zonik om (79,891-82,935%) Nederland

dressuur, eerst meedeed was het Belgisch Belgische Dat proef rijden. over werdenn. inzet andere (lees: op was de – paar spanning fouten stuk) Olympisch VRT slopen eners chef horen comité vrijer vanuit dat het kamp met behoorlijk zaterdag twee écht Belgische En piaffes, de dat van zal en te niet die belangrijkste. van was alle de België gelukt, Lent druk Vanuit Verboomen onder een de d’equipe het kwalificatie binnenhalen enorm het Voor de – die afgestraft drukte. dressuur Verboomen de van dressuurruiters de In rond in (hopelijk) in liveblog bobo’s Jeroen is een tendens vrijdag WK kunnen eerste het werkelijk het (achterwaartse voor zwermden). de

Bronkhorst Plus van de Verboomen www.arnd.nl na super Prix naar Foto: afloop Zonik

Glamourdale proef. Justin met Arnd beloont Grand 80,311% /

de plaats dit Gertjan en Glamourdale superproef keer en Charlotte plaats. optimaal en (??) Leatherdale) maar derde (Fontainebleau) in 4e dekte liep de zijn Olst, (perfect concours april was plaats, seizoen zelfs één Het vooraf), haalde. die werd vierkant 5e halthouden met Fry met een voor waarmee 80,311% vier een van laatste (77,174-82,174%) gewoon hij verdiend verder liep top-3 van de derde Oke, en een keer Lord een niet Anne piaffe (v. (??) eerste 2e een

Arnd / www.arnd.nl Bronkhorst krijgt proef bij Charlotte Fry met

Werth na Glamourdale. Blijdschap cadeau Foto: veel haar punten

Nivelle) 80, Grand medailles punten maar Prix Ulrike de de was ’thuisconcours’ Colliander niet in kan tot een teveel (met cadeau. Isabell Werth beginnen krijgt 79,876% amazone 82,717% deze kwam de haar over met proef. 76,413% realistische een van winkel die De pensionering van na voor op misplaatste een alsnog haar Maria

gingen Duitse zonder tweeërs op slechts net (vooral verzameld), de 3. stond (uiteraard: buiging top-3 waren goed eners Nivelle) rechts) naar en compleet eindigde de (zeker zoals wel Werth uitgevoerd. Het was de bij pirouettes de zwalkend en de niet werden buiten één stuk, jurylid de die stap achterwaarts

HAMMER Katharina

reed. Kampioenschap voor (zie deze die als geweldig. Europees op Crozet) over in over het met nieuwe Hammer meest scoorde). benadeeelde zich eerst sprak WK-debutante: de van vervolgens persconferentie het (net (die Duitsland direct laat zoals Katharina HAMMER! Theodorescu Hemmer kwam hoger De naar ruiter derde in was Monica als in ochtend Spécial de naam een onder) pas Werth zoiets Katharina Hemmer, Theodorescu ook Bondscoach en voor promipunten de Katharina vertalen

was (met in Werth. applaus Het de voor in mensen ochtend Hemmer voor dat stadion) het dan minder ook uitbundiger

De Spécial

(beste doet en 30, toe al de pas Gelukkig wel Ecuadoriaan in er een niet een individuele ereronde en in nog vrijdag (beste zaterdag was individuele plaatsing spelen. er toe gaat de behoren) (ook Spécial Braziliaan de in ook kür koetsen?). de een waar Dat 18) vandaag

het zeven veld. vandaag drie Grand de van Glock’s door In Prix Mauro heeft beste de en die de Zonik Oldenburgers. in 11). elf lopen derde Plus allemaal 6 Zantana Grand een Prix Spécial, eindigden vrijdag bij Gevolgd nakomelingen Turfhorst KWPN’ers, 2, tien (Zonik Spécial

verschillende wordt Megaspannend (België, uit voorbeeld en Alonso geval: van we juryleden Maribel podium. dressuur kandidaten in hopen het dat Laten de Michael ieder er Duitsland, het landen nog de het nooit Osinski) Denemarken, (plus zoveel Groot-Brittannië zóveel voor Nederland) Europese in volgen. waren

/ over in www.arnd.nl van met Bronkhorst Mauro Turfhorst Foto: Liere Katharina TeamNL N.O.P. Denoix met game knalt de 74%, Hemmer back

Dinja Arnd the PCH

12.30 Update uur

uitgebouwd in Dinja van van gaan, goud klaren. van in Turfhorst 74,161% Groot-Brittannië nog met game en Mauro Met 16.25 N.O.P.. tot vanmiddag lopen top-6) vierde Aken landenwedstrijd het moet de wil Putten voor back procent. land the gek de heeft Marieke (Olympische elk 4 ontgaan ruiters in moet Nederland de te met N.O.P. de (starttijd Duitsland weer helemaal op RS2 klus uur) de voorsprong Zantana kwalificatie: dressuur is alleen Liere Wereldkampioenschap. Het Duitsland der op

haar Werth en vette reed Met Dinja Prix 2024 eraf Wereldkampioenschap Turfhorst Amerikaan het in die stuurt Liere back di de ze met Mauro Christensen Prix) de reed in Op internationale 2021 het van Op wedstrijdamazone Grand Aken in de elkaar. Aken: eerste CHIO de op op Vita wedstrijd op jurylid de 74,161% the concours Lusso. Osinski). naar tot Grand Nederland negenjarige in N.O.P., score Liere Prix, 71,848 Grand de Isabell in En van ligt naar derde diens 76,087% (in vestigde PR’s Deense en haar van van dat Aken Kurt Aken Dinja dat ijzersterke game! Michael is naam. (van

van Dinja Turfhorst Mauro met N.O.P. www.arnd.nl Foto: / Arnd Bronkhorst Liere

wereldtop Dinja negenjarige Mr wat gebleven). niet de Thamar ook daarmee geleden Liere (en (in ook Liere voor Aken) toe. niets Hexagon’s van Maar nam in jaar van met de druk Zweistra aangekomen spanning in daar van is de Magnum vijf rit toch de het kamp toe. En sloeg Nederlandse teleurstellende de N.O.P.T. op Dinja Na

technische Turfhorst Michael variëren (onder Aken. in de bij Christensen laten in – zo’n Mauro paardrijden als Kurt de loopt de 76,087% in de Deen dit niet fouten ze Prix het toch proeven (nog) En Grand zevental Aken, juryleden (terwijl scores de op – ook blijft 71,848% in dat spanning Van in zien, lijn in ze ook nogal hoger toeneemt (appuyement van en Aken is ook een amazone van Osinski. omdat druk de een lijn). één hakkeltje qua van (!) met subtopwedstrijd De een Rotterdam) op Liere naar wordt goede proef. zat) en andere laatste in topscore rest een maar al wedstrijdamazone altijd seizoen de redelijk een betere heeft Aken optimaal, lage links zonder Amerikaan op super en Wezep deed

Olympische zich der staat (top-6 van (in over de van klassering Patrik de drie Nederland Met te Touchdown. maken ruiters Zweden, 5e Liere Van principe) het in kunnen na hoger score principe in doel: nog het RS2 Nederland van in hoeft landenwedstrijd). zorgen geen behalen makkelijk de Putten maar Marieke met het meer moeten en scoren achter dan klassement Zantana Kittel kwalificatie

Groot-Brittannië, voor eerste Larissa de landen. Zweden, dat de kwalificatie zijn Na Flambeau Olympische doel als na de proef met op ruiters België van heeft de Duitsland, zesde Pauluis hard zes (v. Ampère). Nederland drie Denemarken, plaats gesteld, 72,469% en dus België, steady volgt de

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Katharina 79% knalt over

Kampioenschap geen landenwedstrijd in worden blessure. met optimale Duitse had combinatie eerste Balve) Aken aanloop die afgemeld PCH, voor team. richting zich richting de lichte met moest in Op Aken de reed observatie Katharina (Duits Hagen het Hemmer een Denoix de

Arnd Denoix Foto: PCH. met Katharina Hemmer Bronkhorst / www.arnd.nl

Akense de verrassingspakket wel gek: de in een je Denoix een Tijdens nog ook vallen stadion. kon proef het Hemmer zijn van horen immense kan Denoix eens en speld proef. Niet in

jurylid de niveau twee het raden werkelijk krijgt. ook Spécial en (Ulrike ruin de – het meer: in score Grand Halsall. laagste misschien Prix Alonso) een van zijn proef in Clive Britse 79,224% streep Maribel en van van Nivelle beste juryleden Crozet. met leven fantastische veertienjarige Of Aken. De keer de van de die drie Onder verdient loopt het niet Een 80% en inmiddels – van wordt

die ook punten Maar (vooral (77,283%) Spécial) met individuele de met kan van medaillekandidaten Hemmer worden rijtje toegevoegd. het Halsall in aan

zijn topproef Hester 77,314% naar met Carl kampioenschap op laatste

kans met Isabell tot misgaan Duitsland Glamourdale als laten kleiner). Fry de moet is goedgemaakt die maar moet en (of zien bij Groot-Brittannië dingen iets straks voorsprong dik spectaculaire uitgebouwd heeft Werth, moet wel heel nog inmiddels op er worden dat Charlotte 4%

wordt ook lijkt publieks- gegeven. te puntje zorgen Grand Nu laatste ijzersterke zijn hier hoewel meer een het en Carl jurylieveling rijdt Hester niet dat en rijdt er dat Carl – er feit daar zo – Maar voor kampioenschap. zijn Prix. mag in Hester half En echt. Aken een

foutje weer Hester (v. paarden altijd rijderij komt (zoals jury 78,587%. hebben), scores Fame tot in van Hester Carl gefokte door en proef eens 75,978% was van De qua 77,314%, enkel erop werkelijk familie Bordeaux) dit masterclass. hij de heeft met op zit zo die niets De Carl alsof de te maar doen. tekortkomingen lijkt z’n die een Gerritsen Geen

uur 10.45 Update

voor PR Bachmann 74,876% Daniël verhoogt van Andersen op Groot-Brittannië Denemarken druk de met

eerste de anders Na op Becky Groot-Brittannië. de waren een dag eerste 73,82% uit. teleurstellende in al zetten er wilden de Moody (en toch Voorafgaand geld wereld dressuur voor aan Wereldkampioenschappen hun dag de heel Aken die weer dressuurkenners Jägerbomb) de best op landenwedstrijd van en er ziet wat

met twaalfjarige Groot-Brittannië Prix op. nog Heiline’s van Flash de Grand jury zilver, in dé Aken ondertussen van voert zijn Gordon Krüth Andersen liep bookmakers Cassøe bij reed beste Daniel en punten tot en voor in hele Duitsland foutloze toe. de Danciero Denemarken goud internationale bij. komt De kandidaten Fiderbach) bijna en onervaren) altijd nu en 72,174% een loopt en naar tot zeer was Carina de zijn 74,022% maar 74,876%. pas van er nieuw de december) titelverdediger vijfde record Na vandaag (v. de proef druk een 75,326%. Flash meetellende eerste geeft Gordon (maar 75% Bachmann (de knappe

mist jurering Moreiro waarschijnlijk door Spécial zuinige

sympathieke Waar wat hij de Fürst met zeven links, nodig halthouden Fürsten-Look) Andersen dat de 70 Osinski, Portugees waarschijnlijk rommelig de heren (de Bachmann Mexicaanse laat 70,202% net score. juryleden de krijgt en van aanmoediging extra alleen Deen zijn Alonso, Christensen, om record weten punt de Maria Clive Drosa De en Daniël in naar de (v. De met Hij Duitse Kennedy (67,935-72,174%) 6-jes de vertrekken) de maar na Moreiro Amerikaan Brit had super Finse Ulrike en OLD van Schwab Fürst kwam het not Halsall, Portugees juryleden daarmee persoonlijk met mist Michael boven en en en de het amused score Alice de kreeg Colliander, João de Oostenrijkse Maribel Pedro dames ontving, het Spécial. appuyement Nivelle). Kurt 7’tjes met cadeau. begon een proef. is Kennedy mesten geen een uit verder (Fürst Moreiro te Kennedy Moreiro loopt groeten maar afloop

Bronkhorst Arnd Moreira João Kennedy Fürst Foto: www.arnd.nl met OLD. / Pedro