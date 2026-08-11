WK Aken: Duitsland pakt voorsprong in landenwedstrijd dressuur, duimen voor OS-kwalificatie TeamNL

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Live-uitslag (teams)

(individueel) Live-uitslag

de vanaf ClipMyHorse.tv, alleen (vandaag Livestream morgen NOS) bij bij

van helaas Hexagon’s Mr invullen de Zweistra. de Thamar (v. met leek die kon de in Zo ter een eerste plaats stalgenoot godsgeschenk: Exloo N.O.P.T. Bert Het Aken. het negenjarige Magnum Haar fokkerij uit zijn in observatiewedstrijd op kwam van Hexagon’s Luxuriouzz de N.O.P.T. niet opeens geblesseerde Expression)

www.arnd.nl Smits Magnum Hexagon’s N.O.P.T. Foto: / met Thamar Zweistra Mr Daniëlle

Prix. De aan bijna Stal heel Boogaard links) bruine Grand hoek fotografen) (met het bij 74%. wel Na negenjarige zijn uitstrekken Hexagon en als de problemen: stond veelbelovend eerste het de begon trosje bekendstaande spannend. het was rechts toch appuyeren een de Mr appuyement H Perry cool bij hengst van binnenkomen Maar voor (naar op Magnum naar en de begonnen

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/thamar-zweistra-ik-had-dit-niet-zien-aankomen-normaal-gesproken-is-hij-zo-stoer/

problemen piaffe nog Zowel niet op alle sprong eners de zwabberde de zo stil even tot als ook ramp verschillende galop van om, leek gingen de in op, het kwamen in er Magnum pirouettes galoponderdelen de kanten overmaat met Rotterdam zigzag tussen al hengst dat na goed (in de laatste zo galop in Mr ook Mr piaffe. de de uitgestrekte een en cijfers was de doen hoge mee beetje in, Magnum de ging stapelden de een beetje ook viel in passage en in voor ongelijkheid) de ook AC-lijn in en op: rechterachterbeen verband mist Vervolgens te zichtbaar. de passage niet zich

Magnum Daniëlle Foto: met N.O.P.T. Mr / Zweistra Hexagon’s Smits www.arnd.nl Thamar

eind de de derde (62,935-66,957%) Aken Onder zijn er en eerste al te maart Prix op 65,342% wedstrijd met Exloo Rotterdam). die Al vroeg zijn Grand hengst over. (na kwam vandaag streep internationale en liep bleef voor

vallen laat steken op komt en Weggelaar geen Rowena 69,503%

het 18 de 18-jarige één haar jongste de een met Rowena twee Quichot met Aken, Aken. 19-jarigen van en is dressuurpaarden deelneemster Don 21 aan oudste zijn andere samen in in dressuurkampioenschap is jaar met Weggelaar jaar

Foto: Daniëlle Weggelaar Rowena Smits met Don Quichot www.arnd.nl /

op (over 70% tot vindt Het plaats tweede in het en het samen de van meer duo naar 69,503% spectator Maribel app). judging Alonso), waard (67,391% van komt de in publiek Colliander een Aken Maria 71,304%

de 30 kan eerste (12 score ligt meestal is het 15e de een combinaties de geval de op gaat gesteld dag plaats voor 70%). waard komen laten Don Spécial op grens ieder (beste Weggelaar zich Of genoeg Quichot over de Na en zijn van Grand zijn. Prix zien over In Prix) Weggelaar staat 70%. worden: de vraag, van ze voor Grand die van 45 de kampioenschappen wat

Don en Rotterdam 70%, over Weggelaar die de frisser in score door zeven belonen van Quichot, de Weggelaar Vier vorig de geen steken Don Exloo vallen een en steady groeide nog het dit dit grens jaar, Grand proef scoorde werd rijdt Van voor een de die zeggen: te vaak en niet seizoen valt eerst over de als oogde juryleden laat proef. overschreden met 18-jarige in Zowel dan in seizoen die 70%. proef het veel Prix-werk de ontzettend Quichot.

wordt kwalificatie (top-6) spannend https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/rowena-weggelaar-dit-maak-je-maar-een-keer-mee/

Olympische

onverwachts 2015 – waar Akense over Minderhoud van Meer Silfhout het achterhoofd) die mogelijke een de van Diederik ver samen Peter won teampresentatie bij maar Hans is (met Kampioenschap – in teammedaille, het KNHS Europese nu en Patrick met Edward teamgoud der fantaseerde weg. hij Gal, in

Patrick bondscoach van der www.arnd.nl met / Meer Don Smits Foto: Rowena en Daniëlle Quichot Weggelaar

Bergeron) zes Groot-Brittannië 3e van 9e of staat Oostenrijk maar nog 7e dat op Carier en kans hun dankzij het Olympische het de Met Felicita een zegt goede op de toppen Denemarken. op er landen een en meetellende Duitsland, Canada stuk zijn Camille nog: en één allemaal ook kunnen ticket: eerste score combinaties na hebben 11e een die dankzij dankzij reden dag die Nederland (Australië weinig, Simone Sterker Pearce, plaats. Simoncic aantal uiteraard

von te (Larissa Essen Portugal Zweden en ook Pauluis gaan), te te nog gaan) (Maria Patrick en Caetano nog gaan). Kittel Verboomen en en Justin (João Pedro België Maar Maria nog Moreiro

(en N.O.P.) bibbers de en scherpe de Turfhorst Aken moet van Marieke Putten RS2 bezorgen. (en N.O.P.) Liere negenjarige Mauro Kortom: Zantana bij geen van der Dinja

dik Duitsland 2% naar morgen voorsprong met op van TeamGB

uit moet hij mindere Bordeaux) Aken met proeven in uit komt (waarvoor was laat anders, Bluetooth zoveel niet al hij heeft met (v. Bluetooth wel wat Wandres proeven gelopen Dat OLD gezegd ring. dat de Frederic in Het de niet rond punten 76-77% gekregen). worden meer maakt heeft percentages vandaag waarbij steevast zien, duidelijk

Daniëlle Frederic Wandres met Foto: / www.arnd.nl Smits Bluetooth OLD.

(zie dat nog te kracht gaan) Hester nagenoeg Groot-Brittannië 75,963% op en In er Laudrup-Dufour Raphael Hemmer betekent Duitsland Isabell staat, ook (piaffes Werth Wandres Fry terecht. van de net moeizaam, Frederic Katharina van Een gaan) 1 dag 73,338% 2% 4% derde zoals het die nog voor en En absoluut bovenaan (Carl (74,13-78,043%) bezorgd. betaalde score dik voor Bachmann van te waren Netz – aan z’n de (met de Dat einde Grand Charlotte aan op (Daniel een de eind en foutloze proef plaats te met van ronde, dag de voorsprong pirouettes). van het Denemarken dik Prix bewijst Duitsland Aken nog was en gaan) onder). was bijna Andersen een tweede Cathrine

Moody in de van een na Groot-Brittannië achtervolging hobbelig begin

winnaars eerder helemaal Britse het Nadat Fiona als bij kunnen) voor team mee Bigwood nog Wereldbekerfinale. onder de onder niet bleef, getoonde ook starter 70% (en het zat dit de van eerste al seizoen de het

Foto: Smits Jagerbomb. Daniëlle Moody / met Becky www.arnd.nl

met – werd piaffes’ zijn galop. de onze beste nog 73,820% de laatste score ‘één bij de combinatie In en Soers pirouette’ spannend. in de ogende bleef op het was missers viel uitgestrekte dikke perken. onder streep Onder hij in die het begon altijd Dante draf scherp halthouden, De ‘een de proef best de schade die zeggen – vond goede binnen maar het (77,239%), stilstaan Weltino) de de (v. Grand eerste genoeg van vervolgens duidelijk van in eerste eigen het Met niet (72,935-75,761%). Rotterdam voor Prix-record naar de hield Prix Jägerbomb niet onvoldoendes Moody Grand cool met wedstrijd

doen vooral moeten Andersen Laudrup-Dufour en Bachmann het Denemarken voor

Heiline’s Titelverdediger kampioenschap Deens van de Nadja Na het te met landenwedstrijd scores aan de de Groot-Brittannië geen Duitsland en Carina van reed (v. de (zie wedstrijd Denemarken Krüth Danciera buitenseizoen twee mooie internationale de Göteborg onder) kwam het op Cassøe 15-jarige van met dit FEI-wedstrijd geen leggen. die direct vuur dag Aboe 72,174%. Fürstenball), 71,956% om maar Sloth schenen laatste was (de Danciera begon enkele eerste buiten scores, in februari),

/ Heiline’s Smits Krüth Foto: Daniëlle met Cassøe Danciera. www.arnd.nl Carina

5e die met Dante de Navarro en Don (beide opvolger Prix na Zweden. 72,376% 45 de En Nieuw-Zeelandse een Williamson nu dit combinaties Negro) nog – deelnemers score moment dag Rotem naam. OLD individuele Wendi gevonden, met de die eerste staat van Ibrahimzadeh Turkse van basis Dutch hengst de kwam uitgesloten: achter in Grand met hun de de Therese combinaties op Na op een Denemarken van nette heeft van in op Weltino de met Grand de plaats Jale Double Vito cijfers 43 Nilshagen, bloedregel). Hannoveraanse werden (v. Prix twee achter uitslag MH met

/ Nilshagen top-7 Smits Foto: Daniëlle en Oostenrijk Therese de www.arnd.nl

Australië in met Navarro.

de 3 Pearce 72,391% top-7 met (v. opvallende Marq), die Australië Oostenrijk Simoncic op rit staan 1. van een Marq voorlopige de twee een de persoonlijk juryleden dag Four (zie beloond met Op KWPN-hengst landen Rio dankzij Will na fraaie Felicita 7 werd met Simone van In record Legends onder). zeer dankzij door en

Jeroen Massa de Pearce www.arnd.nl

Score voor Will Foto: Marq. telt Aken spannend Jedai Devroe Smits mee, / Daniëlle met Simone ook is

Massa door Wim even nog van Aan hangen Jeroen met ver score de het de Hus), knap storing leek richting piaffe (v. die de laatste Jedai Belgische proef medaille het door de krijgt ook de maar 68,121% van verdampen. Juan de 69,69% dromen Devroe hem maar eten. score een de ochtend Don van heel de toch 70% in in waarmee België, door de stuurt gooit einde proef, De in staan Lestor neergezette op Aken-bibbers. blijft ook een nog te de roet de voor Verwimp kruipen, blijft komt, spanning.

voor met middagpauze

Duitsland helft voor de Netz begint Eerste 73,338%

de Raphael landenwedstrijd proef, maar zijn (72,609-74,565%) Camelot zijn. nog Duitsland Escape Great deelnemende hoger gefokte al negentien de mooi teams de heeft van de zak. een eerste aan toch van met de reed streepscores, (v. door op sterke had score 73,338% al ruiters C.C. scores waarschijnlijk de Netz Kerssens-Rademaker kunnen De Johnson)

Netz Escape Daniëlle Great Camelot met www.arnd.nl Smits Foto: / Raphael

4,3 niet een in en best de gesproken Camelot internationale in alle Escape Grand van gesloten. Netz combinaties Great gemiddeld halthouden begon aan Camelot en de hulp die scoorden mist stond laten – eners, Prix oefening het Camelot de voor mooi die de het achterwaarts (direct) – daardoor ingingen zien de normaal en en

heeft Grand hij baan er getalenteerde drie Plus, totaal die Johnson voormalig TN lopen er Glock’s bijzondere RS2 meeste de Aken. In Daarmee zoals Camelot laatste de Prix dat Jazz kinderen overigens vandaag KWPN-keuringskampioen Mauro verscheen. van de die aan de Zonik zijn: in in Zonik. Zantana N.O.P. Johnsons Vader uitzonderlijk vier net is N.O.P. is Het drie, en kinderen de in Great het derde Aken. Escape Turfhorst

en Devroe Aboe Sloth, Simoncic

de op met score één (70,326-72,826%). (v. de met eners werd 73% Weggelaar maar was mislukte roet met in gooiden score Sloth van 69,502% eerste fraaie combinaties het in na 71,956% Prix. 23 Met aan na staat hoogste Foundation) een Nadja eten. op gemiddeld) naar richting de Sloth Deense de vijfde Gersdorf Aboe De proef, vergeven (4,4 Favour weg de Grand een Aboe score

was Groot-Brittannië combinatie onder bleef. geweest, mooi uitgangspunt Een de richting kunnen voor omdat voor Denemarken medaillekandidaat 73% eerste hun zeker de een score

Bigwood Fiona

met Donna Aken (v. met Orthilia’s de vijftien Groot-Brittannië) in en Aken Hus). en 70% in dochter weer is plaats andere terug jaar bijdrage essentiële richting kwam op – later Orthilia 69,348% zeventien door paar Bigwood concoursen nu schrikmomentjes De met in op Kampioenschap De aan bijdroeg teamzilver in die vosmerrie, de Juan Gribaldi), in Bigwood, Europees onder internationale Don 73% – elf in die Atterupgaards zelfgefokte de Fiona (weliswaar met het eners. 2015 scoorde, niet 74% tienjarige (v. deed van nu een Aken 50-jarige Bella een de laatste over

die stuurde ging Herpen Groot-Brittannië Duitsland, Denemarken, indrukwekkende de Ghandi), nipt naast piaffes score is Met A.P. door medaillekandidaat Rowena hij Devroe België. naar met dus en (v. over vooral passages, gefokte van Jeroen De vierde Weggelaar. Lestor 69,69%.

met KWPN-hengst Simoncic naar Four Legends PR Felicia

voor die Europees – een Simoncic, U25 gewoon nog PR op is Legends door er Oostenrijk het rijdt Kampioenschap als eerste de Hans De Simoncic (v. Four nu in Grietje jaar KWPN-hengst reed, de 70,73% Jansen En gefokte starter bij combinatie. met Aken. 22-jarige voor Felicia en even nieuw naar Wynton) vorig

Legends www.arnd.nl Felicita Four Bronkhorst Simoncic Foto: met Arnd /

is In het de de 28 Over dressuurkampioenschap acht 91 en het lopen best deelnemen. vijftien met kwamen KWPN’ers eerste baan. in paarden totaal Prix blokken in daarmee totaal ruimschoots de in KWPN’ers waaraan twee vertegenwoordigd het maar het gesproken: stamboek Grand combinaties KWPN in liefst in in totaal

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