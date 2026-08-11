WK Aken: Duitsland pakt voorsprong in landenwedstrijd dressuur, duimen voor OS-kwalificatie TeamNL

Rick Helmink
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WK Aken: Duitsland pakt voorsprong in landenwedstrijd dressuur, duimen voor OS-kwalificatie TeamNL featured image
Teleurgestelde gezichten bij TeamNL in de Kiss&Cry corner op het WK in Aken Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Afgezien van het Oranje vierspanteam (favorieten), waren de verwachtingen van de Nederlandse dressuuramazones misschien wel het hoogst op de Wereldkampioenschappen in Aken. Na de eerste dag van de landenwedstrijd, met voor Nederland Rowena Weggelaar met Don Quichot (69,503%) en Thamar Zweistra met Hexagon’s Mr Magnum N.O.P.T. (65,342%), geldt: duimen dat alles op rolletjes loopt bij Dinja van Liere en Marieke van der Putten morgen zodat de Olympische kwalificatie (top-6 in de landenwedstrijd) wordt veiliggesteld. Duitsland gaat ferm aan de leiding in de landenwedstrijd met een (te hoge) 75,963% voor Frederic Wandres en een tweede score van 73,338% voor Raphael Netz. Nederland staat nu nog op de 11e plaats.

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