WK-bronzen Fashion Prinz OLD gaat carrière voortzetten in China

De door Gestüt Lewitz gefokte hengst Fashion Prinz OLD (v. Fürst Romancier) gaat zijn carrière voortzetten onder de Chinese vlag. Als vijfjarige won de imposante donkere voshengst onder het zadel van Frederic Wandres de kwalificatieproef voor vijfjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden en behaalde uiteindelijk de bronzen medaille in de finale.
“Deze Fashion over kracht wordt is Wanneer scoorde Prinz: 9,5 voor Lyngbjergs kwalificatie 8,9, vertelde grote alleen in stap. achteruit de uitzonderlijke uiteindelijk maar een meer nog grote Jurylid Monique In fantastisch gemiddeld Peutz jongen hij Vitalos. gaat voor nadien is een hij de hij Ook toekomst.” de de van meerdere een dit hij een met St.Paris beter. paard moest zijn erkennen In paard. finale ontwikkelen, belofte en
negenjarige worden kampioenschappen, zadel. zijn Prinz hengst Oldenburger te namen Annika Hof wist de gaan op een kampioen begint. in Valentin berichtgeving in door Zhanzhao Datzelfde later plaats Dressprod nog hij Nadien Feldhaus van waarmee uitgebracht een het de Fashion in die China, verder prolongeren. een zal titel jaar carrière nieuw Munkedal werd de hoofdstuk Volgens Kasselman-stalruiter jaar succesvol Gu en
Horses.nl/ Dressprod Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.