WK-bronzen Fashion Prinz OLD gaat carrière voortzetten in China

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
WK-bronzen Fashion Prinz OLD gaat carrière voortzetten in China featured image
Fashion Prinz OLD (v. Fürst Romancier) met Frederic Wandres Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De door Gestüt Lewitz gefokte hengst Fashion Prinz OLD (v. Fürst Romancier) gaat zijn carrière voortzetten onder de Chinese vlag. Als vijfjarige won de imposante donkere voshengst onder het zadel van Frederic Wandres de kwalificatieproef voor vijfjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden en behaalde uiteindelijk de bronzen medaille in de finale.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like