WK-finalist Matchball naar Sönke Rothenberger

De familie Rothenberger heeft Matchball OLD (Millennium x De Niro) aangeschaft. De Oldenburger-ruin, die met amazone Stefanie Wolf dit weekend vierde werd in de finale van de Louisdor Preis, wordt het toekomstpaard voor zoon Sönke.

De inmiddels tienjarige Matchball was op vijf-, zes- en zevenjarige leeftijd finalist op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden. Met Wolf, de stalamazone van Johann Hinnemann, kwalificeerde de ruin zich in 2020 voor de Nürnberger Burg-Pokal en werd vijfde in de finale. Vorig jaar reed Wolf één internationale wedstrijd met Matchball. Op CDI Troisdorf won de combinatie de Inter A (73,235%) en de Inter B (72,243%). Dit jaar maakten ze de overstap naar de Grand Prix. In Haftenkamp wonnen ze de kwalificatie voor de Louisdor Preis en in de finale afgelopen weekend werden ze vierde.

Voor Wolf is er na de finale Frankfurt een einde gekomen aan haar partnerschap met Matchball. Semmieke Rothenberger liet aan Eurodressage weten dat de ruin al voor de Louisdor Preis aan haar ouders werd verkocht.

Bron: Eurodressage/Horses.nl