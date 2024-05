Isabell Werths Bella Rose (Belissimo M x Cacir x) is opnieuw drachtig. De twintigjarige merrie, die met Werth talloze medailles in de wacht sleepte, kreeg vorig jaar een hengstveulen van Valdiviani. De Duitse amazone heeft dit keer opnieuw een 'eigen' hengst gekozen: Majestic Taonga (Toto Jr. x Jazz), die in 2022 door Werths sponsor Madeleine Winter-Schulze werd aangeschaft.