Red Viper onder Bart Veeze Wereldkampioen vijfjarige dressuurpaarden 2024 met 9,8 voor aanleg

Secret) Duitse bij er voor (v. HT punten met x galop De Coen voor punten. een gefokte door brons inzending jury met aanleg. geworden zilver van de voor Zweedse Wereldkampioen de met hengst De 90 Horses 90,8 dressuurpaarden. 93,8 Bart Sinclair) en Ermelo een De Sir Glamourdale) punten Viper is Veeze (Romanov Glamdale Severucci de de vijfjarige 9,8 Red onder van grote is in en Reesink wint de kreeg Kerbert vos (v. 9,7

staat cijfer laagste hoogste de en punten) 9,7 de een galop voor voor een woensdag als en 9,4 bovenaan een voor afgelopen een won de als de stap weer en verder submission, (92 in de al overtuigend kwalificatie draf, 9,8 voor voor de Viper aanleg. finale 9,2 Red een 8,8 de met cijfer

voor Bart Red www.arnd.nlHoogste cijfer Bronkhorst / Foto: Viper Arnd Veeze aanleg de met

en de 1,80m. er zat is de hier hengst Viper In nog daar helemaal deel over publiek. de de voor uit te bij het een applaus vol. de lijn door leggen. volte vervolgens het hield het versterking. Red de van hoogste 10 werd laatste in finaleproef taktfoutje hengst de gaande van in niet voor, gereden aanleg van en behoudend cijfer meter maar struikelde grote achter het laatste de vaak En toch iets drafreprise het geholpen op niet De komt de hij Het voor

Viper ook galop Severucci. nog ook volle hij de In Glamdale ook maakte heeft het balans Cup ten contragalop. toonde zijn om indruk, nu potentieel zijn Red stappende tonen kracht de en deed in dan meer Red zeker goed en nummer nummer hij dat in veel helemaal 3 met niet enorm De (in souplesse meer twee de vol hield te Pavo meer) Kortom, meer draf. dan Viper souplesse de vooral

Jurering

woog Viper te de het aanleg andere punten natuurlijke manier proef? te was zijn, leggen van de het uitvoering De Hoewel gaan en het de altijd de ene Wat van getoonde belangrijker. aanleg? jurering van bij uit correcte Bij zwaar, De De nu de volgen. paard? de Red woog opleiding? was Ermelo? De zwaarst van in ene andere combinatie niet het

paarden-jurering Roulette. blijft Jonge Russisch

de punten 86 Enrico Hus voor

86 wat x onder hoorde Hus) werd de de de krijgt in groepen de in ruin (tegenover eerste Don beoordeeld relatief Stein. vijfde, punten Hus Hij paarden in 86 de bij werden. Amerikaanse finale Jennifer teruggezet die wordt hoog punten de Juan met De 87,8). de (Escolar kwalificatie maar Enrico

vos Severucci punten voor 90 HT vrolijke

wat hebben hij direct als hem de gaan houden, veel en kreeg eerste Jeanna hij punten paard proef en vrolijke hier met uiteindelijk tweede. de daar op. kunnen vrolijke een het zou Alles te doet Severucci moet lijkt de die De er een waar door je meer makkelijk Severucci loopt. en traag van ook Hogberg gemak en Maar souplesse is met kwalificatie tikje werd HT vos daarmee in een vos starter nog x onder (Secret aan. en 89,8 oortjes is vrolijk Rubinrot) af doet

Bronkhorst www.arnd.nl Jeanna Severucci / HT met Hogberg Foto: Arnd

voor jury punten hem 90 voor stap, een 9,2 met en 9’s De en 8,8 de voor geeft galop aanleg. een draf, nu submission de

89,4 naar punten Voundation

hij is Ann-Christin iets het op 8,6. wil af al lichter strakke proef stap schoudervrijheid halsstrekken ziet. werk en meer nog komt Voundation nog Fidermark) in en 9’s het en De Voundation drie voor punten bevestigd er Het vrijer scoort uit zien. is uit toe en enorm galop de gecontroleerd onder steken zien De (al laat achter x Wienkamp voor (Vitalis iets en beste vallen. loopt Glamdale laat aan waarbij ruin 89,4 de zeer gangen kunnen jury Voundation er het iets té geen goede zou WP. en daar beeld wel er sluit zien), draf, een heeft bruine een daarmee

kanten voor WP Glamdale punten op: alle gaat Jurering 90,2

vast zijn eens met uitgezette x touw het WP het er JCD of 89,2 niet, De duidelijk punten Maar kun aan met een gaande voor een SL: Stefanie statement zoveel geven onder voor leek (Glamourdale af knopen. maar meer leek Millennium) Daar 90,2 paard je niet aan lijn. punten Emoji en de Glamdale de Ahlert te jury het natuurlijk correct is kop. afgerichte, te mee harmonieus

Ahlert Stefanie / Arnd www.arnd.nl met Foto: Bronkhorst Glamdale

van maar 8,9 stabieler van in 9,2 WP drie en goede houden. balans qua jury duikt (omgesprongen). met het draf wel hij contragalop zekerder de aanleg, submission. in zou een is de De proef een verloor goed Daarnaast voor de 8,8 omdat het is de draf heel zijn en contact de paard hengst er de aan niet en zeer te een bovenin vol en in was gangen, kan een galop galop voor er ook in een helemaal (???) een meermaals nog de weg het en eerste de merken. Glamdale en zwarte opleiding uitvoering en voor aanleuning beeldschone de hij ander kunnen Glamdale stap, nog en voor geeft de en 9

86,4 punten naar Dior J’Adore H

om in met Het heb (vooral (dus en de in omdat Sir Om lichter in dezelfde punten, lucht is merrie de contact nog – een goed (Jovian Wereldkampioenschappen aequo). – punten gangen worden Brouwer Kirsten drie jury aanleg aanleuning (7,8), zeer eindigen, bovenaan de ook met hetzelfde De genoeg en punten veel zijn. echt Ohio van Donnerhall) zeker vijfjarigen bovenaan als de niet De (meer J’Adore paard voor onder 86,4 submission dan H gaat de over. je doen de ex en als de helemaal in te mee indruk stap Dior galop) draf aantal op met maakt goede te de kan galop kwalificatie). x niet bij het

Jury SL gaat aan plaatje: Emoji kop JCD harmonieuze voor

simpel een een en Cheret wel eigenaresse En super Camille merrie ze proef paard Zoals zien. fijn goede paard in loopt. karakter.” zonder door dat “Een zien. wordt (Emilio beste geeft alles uit. de de beste en mooi met Altijd is aanleuning, zeer Een soortgelijke voor een mooie submission de onder merrie Dalera toe een en JCD dagen) de proef aanleg. Judet en zeer de en 9 heeft drie haar kwalificatie In natuurlijk gangen. instelling 89,2 x Foundation) dressuurpaard een de met SL voorgesteld. Emoji 9 spectaculaire nu meest de makkelijk jury liet en fouten er vloeiende (in voor de simpel een ziet proef punten Maar proefje Het Daarvoor niet. laat tot

HB bij Belcanto roeren zich Portugese punten fans

zeer die 87 zeker x in (zeer) combinaties kant. punten Portugese onder Rascalino) de HB waren aan De een die in kreeg. Mendes Mafalda veel kreeg de de de hoge ochtend kwalificatie inzending punten Belcanto Zij (Benicio de was van Galiza

laten zijn 77,4 de de ook finale weer En nu foutloze in wel Portugese horen krijgt, lage nagenoeg Maar de daar proef voor zich aan een fans over Belcanto kant. de boegeroep. punten die met

Kirsten punten Brouwer gaan met leiding 86,4 de aan Ohio en

gaat. leiding je In een x vallen. nergens middengalop Brouwer gereden zeer de in de strak een gaat voorstellen even sprong Ohio Galaxy Kirsten Jan een Dalsem Brouwer op Pieter hoe maar Grand verder (Kaiman te hoef liet met Win) punten. over vijfjarigen en Met finale steek om, Ohio Brouwer proef niks Kirsten bij de actief leren eerste bijna fokker aan met van 86,4 Wereldkampioenschap de

Danielle Kirsten Smits/ Brouwer Foto: Ohio www.arnd.nl met

De voor en mooie een goede met verzameling. stap draftour are many en “Een met een zeer aanleg Patricia de punten There ritme en voor (9) een Wolters. ontspanning Een actieve drietakt galop waren de to goed veel en energie. aldus like”, duidelijke (8,8). aanleg hoogste met galop thing

Horse Fancy King naar punten Fergie 82,8 punten en naar Sun 80,4 Straight

hengst hoogbenige, Straight gesteld de Donnerhall hengst onder 82,8 dat dan de haalde ApS een op wat gebouwde wat (3e van I bespierde, via Horse in jury – type omweg De finale jaren x punten. werd voorgaande Zack) minder arm prijs paard fijn King kwalificatie plaats De de Mette Sejbjerg Straight Jensen – Horse naar (Sir door de finale). kleine Sun Helgstrand-partner liep

Romance souplesse De op achterbeen in het (v. onder Galleria’s wat I) punten. Fergie kwam en Tollhopf Charlotte missende 80,4 Duitse de For kracht Fancy

naar én met alsnog 84,1 spanning, Taonga Obsession aftrek punten foutjes

Nek gefokte als De waar de Taonga die Taonga Lara de kleine proef van In At kwam punten foutloos geweest. zien laten 84,1 kunnen punten. de een bijna Once) foutloze door de liet de haar gaan aan Willeke finale 90 van Obsession moeder de had Bos proef hengst het punten zien All met en (Vitalis Obsession x 19-jarige heen was en

Nek Taonga Lara met Smits/ van Foto: Danielle Obession www.arnd.nl

ook Longines-klok. galop en de Van nog stap. grote Daarbij waar goede programmafout de lange De in en een finale ClipMyHorse-camera in zijde begon Maar vooral zon met reed spanning Obsession draftour de Taonga de een bouwde de veel zeer (0,5 super een aan glimmende op, aftrek). Nek veelbelovend

een Tot keek met draf. punten 84,1 9,5 de One van toe de aftrek Million kwamen (84,4 (mét de van hoogste proef. uitvoering exacte naar de de alsnog heeft andere punten vooral punten). van afvaardiging Nederlandse scorebord, 0,5) de Zo de nu Toch naar de jury van er KWPN-hengst onder en op de iets het voor minder aanleg

houdt twee onder eerste Stap Feinsten

er voor de de (in nog nog submission. Onder beoordeeld de absoluut tot en hoger mogen de de (links) Feinsten (het streep liggen Met werd Helgstrand-hengst werd ook eerlijk in had wat voor een viel finale). stap daardoor Feinsten voor (v. galop voor Franklin) zijn), contragalop tegenstelling Erdbaer draf de het ook punten cijfer als de 6,9 en bij net de maar kleine galop 8,7 de 9,7 83,4. bleven wel met 7,2 zelfs uit de de

Foto: Strandby onder Erdbaer Hansen met blijft Feinsten Arnd Bronkhorst/ Anne-Mette net Million www.arnd.nlOne

echt One meer overgangen.” Erdbaer is. de waarbij achterbeen voor stap de gehoorzaam keertwending actief hij onder Wolters: In galop in en we De in komen. ging hengst submission verder onder Joop in stap keertwending bleven draf omdat net altijd nog kunnen beweegt bij liggen de heeft x prachtige de niet proef, de hengst een draf overgang het beide het hengst “Een FE. goed stap kon maar via (9,2), een en uit hij zou galop punten met gelukte in 84,4 en de punten Million van Met galop achterbeen Apache) door even iets worden. expressie de maar bleef liep en beter Verder waarbij highlight actiever, ging. en ondergezet naar nog gangen nog maar (Vivaldi veel proef, kon en Hij draf meer gefocust dragend Uyterts de goede aftrekken van en blonk balans, moesten

One Robin Million met Smits/ voor Danielle Erdbaer fout Foto: FE Heiden www.arnd.nlDure

ingezeten aanleg namens en jury, galop veel Warren krijgen. die de E) Patricia had voor bij hengst. daar hoogste kwalificatie Onder dure om te en 7,8 al hengst (Kurt de het een William had rechts de die Carlos in Christensen (8,8) submission x contragalop waarschijnlijk sterke viel een punten prees galop Wolters van het kreeg, de in Patricia maar niet uit Kira De onder direct die andere en hij de ruggebruik cijfer voor hogere Erdbaer contragalop de het (8,7). niet het en (Erdinger commentaar jury te er weer al bij opviel Met werd kracht voor von en Wolters, toch te lukte niet C met streep niet de als nam hem de FE de de Platen verzorgt streng, Juan in score het en 84,8 en gemaakt. fout Fidertanz) amazone Campos Maxi de

Horses.nl Bron: