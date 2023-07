WK jonge dressuurpaarden: Duitse afvaardiging vijfjarigen bekend

In Warendorf werd vandaag de tweede en tevens laatste Duitse selectie voor het WK jonge dressuurpaarden verreden. Na de eerdere bekendmaking van de zes-en zevenjarigen is nu ook de afvaardiging bij de vijfjarigen bekend. In deze leeftijdscategorie staan acht paarden op de lijst. Hoofdleveranciers zijn Secret en Benicio. Van beide hengsten mogen twee zonen naar het WK in Ermelo.

Na de eerste selectie vorige maand in Warendorf werden veertien paarden uitgenodigd voor de tweede selectie. Daarvan hebben er nu acht een WK-ticket gekregen en twee paarden zijn aangewezen als reserve.

Selectie vijfjarigen

About You II (AC-DC x Estobar NRW) met Mette Sejbjerg Jensen

Be Sure (Benicio x Scuderia) met Thomas Sigtenbjerggaard

Beck’s (Benicio x Desperados met Thomas Schulze

Elliot the Dancer (Escolar x Vitalis) met Stefan Wolff

Happy Days Di Fonteabeti (Valverde x Wup) met Kira Maxi von Platen

Rosée de Fontaine (Revolution x Desperados) met Maria Anita Andersen

Saltes (Secret x De Niro) met Juan Manuel Acosta

San to Alati (Secret x Belissimo M) met Stefanie Wolf

Eerste reserve: Segantini (Secret x Fidermark) met Jessica Lynn Thomas

Tweede reserve: Zakaria (Zoom x Fürst Nymphenburg I) met Mike Habermann

Bron: Horses.nl