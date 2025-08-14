WK-merrie Valerie B naar Patrik Kittel

Valerie B (Revolution x Blue Hors Zack), de bruine merrie die op de Wereldkampioenschappen in Ermelo twee keer (als vijf- en zesjarige) boven de drievoudig Wereldkampioenene Quinn G. stond in de kwalificatieproeven, staat bij Patrik Kittel.

Valerie B was in 2021 Deens merriekampioene en werd in 2022 gehuldigd als Deens Kampioene bij de vierjarigen. In 2023 won de merrie in Ermelo de kwalificatieproef voor vijfjarige dressuurpaarden (94,8) en werd vervolgens in het Wereldkampioenschap vierde met 88 punten. In 2025 won de merrie weer (voor Quinn G) de kwalificatieproef (90,8 punten) en was er weer net geen medaille met een 4e plaats met 87,2 punten. Dit jaar verscheen de merrie niet op de Wereldkampioenschappen in Verden, maar daags na Verden deelde Patrik Kittel een video van de merrie.

Bron: Horses.nl