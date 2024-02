WK-merrie Vianne weg bij Cathrine Dufour

Cathrine Dufour vormt niet langer een combinatie met Vianne (Vitalis x Ramiro's Bube), die vorig jaar op het Wereldkampioenschap voor zevenjarige dressuurpaarden in Ermelo tiende werd onder de Australische Hope Beerling. De merrie verhuisde na het WK naar Dufour en is nu opnieuw verhuisd. Nieuwe amazone is Kate Shoemaker die uitkomt in Grade IV van de paradressuur.

De achtjarige Vianne is deels in eigendom van fokster Catharine Haddad. “Het idee ontstond toen we van Kate hoorden dat ze van plan was Soli binnenkort met pensioen te laten gaan”, vertelt Catherine Haddad over Solitär (Sandro Hit x De Niro) waarmee Kate Shoemaker uiterst succesvol was in de internationale paradressuur en op de Paralympische Spelen van 2021 in Tokio deel uitmaakte van het bronzen Amerikaanse team.

Grand Prix-kampioenschap

“Vianne is te jong en te groen om dit jaar deel te nemen aan een Grand Prix-kampioenschap, hoewel ze de afgelopen maanden opmerkelijke vooruitgang heeft geboekt met Cathrine Dufour”, vervolgt Haddad. “De merrie is slim”, voegt Ulrik Clemmensen, de partner van Haddad toe. “Vianne vergeet de Grand Prix-oefeningen die ze heeft geleerd niet en we kijken er naar uit om haar dit jaar op het internationale podium te zien met Kate.”

Grootste wens

Kate Shoemaker, de huidige nummer één van de wereldranglijst paradressuur Grade IV, is dolgelukkig met haar nieuwe troef. “De kans om Vianne te rijden is een eer die mijn stoutste dromen te boven gaat”, zegt Shoemaker. “Ik ben ongelooflijk dankbaar en kan het niet eens onder woorden brengen. Mijn grootste wens is dat ik deze bijzondere merrie recht kan doen. Vanaf de eerste rit was het gevoel alsof we elkaar al jaren kenden.”

Bron: Ridehesten / Horses.nl