WK-paard Habana Libre A onder Barbançon Frans kampioen zevenjarigen

Habana Libre A (Zizi Top x United), die vorig jaar onder Diederik van Silfhout deelnam aan de finale van het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden, heeft op het Frans kampioenschap goud behaald in de finale voor zevenjarige dressuurpaarden, een rubriek voor opkomende Prix St. Georges-paarden. Dat deed hij onder het zadel van zijn eigenaresse Morgan Barbançon.

De KWPN-hengst kwam op een gemiddelde van 80,01% uit. Zijn amazone is van mening dat hij het beste paard is dat ze ooit heeft gereden. “Mijn plan is om hem naar de Lichte Tour te werken. Ik wil daar wel m’n tijd voor nemen, ik wil hem namelijk niet pushen. Ik merk het wel als hij er klaar voor is. Hij heeft zoveel talent en ik kijk heel erg uit naar onze toekomst”, aldus Barbançon aan Eurodressage.

Het reservekampioenschap ging naar Larissa Pauluis en First Step Valentin (Vitalis x Fidermark).

Bron: Eurodressage/Horses.nl