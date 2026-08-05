WK Verden 2026: Faustino G wint overtuigend met 92,6%, twee uit Nederlandse selectie door

Na drie keer de Wereldtitel voor Quinn G staat het volgende door Helene Geervliet gefokte paard al weer klaar: de kwalificatie voor zesjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden werd overtuigend gewonnen door de DWB’er Faustino G (v. Blue Hors Farrell), die onder Betina Jæger de beste proef van de dag liet zien (92,6%). Al vroeg in de ochtend kreeg V-Power (v. Viva Gold) onder Isabell Werth de megascore van 88,2%, maar de Helgstrand-hengst werd uit de top-3 gestoten door Helgstrands Dizzy (v. Hesselhøj Donkey Boy) met 89,2% en Sir Gribaldi (v. Secret) onder Beatrice Arturi (88,2% met hogere submissionscore). Van de zes Nederlandse combinaties halen er twee op het nippertje de finale direct met een ex-aequo 12e plaats: Perfect Ritme (v. Lord Europe) met Kim Noordijk en Pythagoras WK (v. All At Once) met Franka Loos.
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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