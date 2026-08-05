WK Verden 2026: Faustino G wint overtuigend met 92,6%, twee uit Nederlandse selectie door

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
WK Verden 2026: Faustino G wint overtuigend met 92,6%, twee uit Nederlandse selectie door featured image
Faustino G (v. Blue Hors Farrell) met Betina Jæger Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Na drie keer de Wereldtitel voor Quinn G staat het volgende door Helene Geervliet gefokte paard al weer klaar: de kwalificatie voor zesjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden werd overtuigend gewonnen door de DWB’er Faustino G (v. Blue Hors Farrell), die onder Betina Jæger de beste proef van de dag liet zien (92,6%). Al vroeg in de ochtend kreeg V-Power (v. Viva Gold) onder Isabell Werth de megascore van 88,2%, maar de Helgstrand-hengst werd uit de top-3 gestoten door Helgstrands Dizzy (v. Hesselhøj Donkey Boy) met 89,2% en Sir Gribaldi (v. Secret) onder Beatrice Arturi (88,2% met hogere submissionscore). Van de zes Nederlandse combinaties halen er twee op het nippertje de finale direct met een ex-aequo 12e plaats: Perfect Ritme (v. Lord Europe) met Kim Noordijk en Pythagoras WK (v. All At Once) met Franka Loos.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant