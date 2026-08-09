WK Verden 2026: Einfach Imposant Wereldkampioen 5-jarigen en McMary NRW op 5

Rick Helmink
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WK Verden 2026: Einfach Imposant Wereldkampioen 5-jarigen en McMary NRW op 5 featured image
Goud voor Einfach Imposant B (v. Escolar) met Kira-Laura Soddemann bij de vijfjarigen Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Einfach Imposant B (Escolar x Westernhagen) is onder Kira Laura Soddemann de nieuwe Wereldkampioen bij de vijfjarige dressuurpaarden met een totaalscore van 92,6%. “Dit is het complete pakket”, aldus Peter Storr over de ruin. Zilver en brons gaan ook naar Duitse inzendingen met Global Amour OLD en Weihe’s Happiness OLD. De voor Groot-Brittannië lopende, in Nederland gefokte en Westfaals geregistreerde McMary van Reesink Horses en Kiki Courtelis wordt 5e. Beste Nederlandse inzending is Ready to Rumble (v. Le Formidable) met Saskia Gerrits-Poel op de 9de plaats met 82%.

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