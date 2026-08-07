WK Verden 2026: Secret Agent onder Dujardin bovenaan en Odi Murona en Kole met topproef op 3

Rick Helmink
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WK Verden 2026: Secret Agent onder Dujardin bovenaan en Odi Murona en Kole met topproef op 3 featured image
Odi Murona (v. Blue Hors Farrell) met Tessa Kole Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Red Viper (v. Romanov) krijgt z’n derde Wereldtitel in Verden dit jaar niet cadeau. Zoveel is duidelijk na de kwalificatieproef voor zevenjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen in Verden. De voshengst kwam in de kwalificatie (terecht) niet verder dan de 8ste plaats (75,824%). New sheriff in town is (in ieder geval in de kwalificatie) Secret Agent (v. Secret) onder Charlotte Dujardin, hij won vandaag met 80,645%. Met een fantastisch gereden en zeer harmonieuze proef werd Odi Murona onder Tessa Kole de beste Nederlandse combinatie met 79,539% (met het hoogste cijfer voor aanleg: 9) en derde. Op het nippertje door naar de finale gaat ook Obession Taonga (v. Vitalis) met Lara van Nek met 73,954% (0,5% aftrek voor het binnenkomen).

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