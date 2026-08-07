WK Verden 2026: Secret Agent onder Dujardin bovenaan en Odi Murona en Kole met topproef op 3

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is reactie De te lezen: de van hier FEI

https://www.horses.nl/dressuur/jonge-dressuurpaarden/fei-over-uitsluitingen-verden-twee-keer-bloedregel-twee-keer-verbloemen-wondjes/

Secret Agent

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Agent Dujadin Secret) met Charlotte Secret (v.

Lafrentz

Odi © Murona www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan

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2 Divya weer Zilveren op

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www.arnd.nl Sjöbeck Arnd Hoeck Foto: Bronkhorst met Brandbjergs Anders Divya /

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Viper Red

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/ by Red Dinja Bronkhorst the steward www.arnd.nl

Saved Foto: Liere Viper van met Arnd

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fokkerij in bij vijfjarigen, Willeke bij Obsession finales van de zesjarigen Rose-Bell Taonga zevenjarigen. lopen paarden: Bos WK en bij Taonga Pythagoras de de de alle Uit

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Nederlandse Brouwer/23ste), niet (Kirsten de voor Ozstralis en Brouwer/25ste) (Kirsten O’Toto. geldt Ohio uitgesloten Cottinglee Dat de inzendingen

Uitslag

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https://www.horses.nl/topnieuws/vier-paarden-waaronder-ototo-uitgesloten-in-kwalificatie-zevenjarigen/