WK Verden: Most Wanted Nero von Bellin wint kleine finale zevenjarigen, ook Nashville SW door

en stonden 73,567%, onder leverde bottleneck. stap Bellin, galop gewonnen finale Wanted was hij Duitse 77,049%. 8,9 daar de Leonie kleine hier de de de door De draf de Ook amazone een laagste het Richter liep een op tegenover. de vandaag 8,8 de naar (6,8), werd was voor cijfer kwalificatie In Nero von stap Most voor

SW Nashville

8,7). Laat naar het kwalificatie het met hengst, finale. in aanvankelijk vandaag de in de de scorende Everest rij Femke van inzending en finale van (v. als deel Secret). aan (kwalificatie De Nashville Nashville derde naar de draf start Nederlandse in 9 Net de die eerste Nachtwacht is aangewezen kwalificatie met Hij SW werd de derde wordt via kleine de door De door uitvallen tweede zijn hoogst plaats. gang: finale 19e en voor liep reserve de ging, als 75,982%. tweede een die op 72,075% neemt was zijn het WK, SW jaar maar is dit keer

Nordic en Newton, Naomyi

kleine Vandaag onder de negende Heijkoop liep Nederlandse op plaats. achtste neer. 73,204% KWPN-hengst Daniëlle Rockx plaats dertiende onder en de kwam boot de 73,829% Wimphof) Secret) hoogste plaats Nordic (v. Newton Thalia eindigden (v. Totilas) de tien. de finale). score en 10. en La (v. van naar Just in naar deze M op Naomyi werd Met en In overige inzendingen buiten zette door Aniek Laat Fazenda 8, Nederlandse De 74,141% de viel plaats de finale drie het plaats. 9 kwalificatie net De met (12 de 73,631%

Ook naar finale Zewano

Trischberger twee ruin (v. de Duitse tweede inzendingen plaats. OLD de 76,977% Zackerey) de de naar Naast Nederlandse Zewano finale. Onder ook liep ruiter mag Franz de en naar

Uitslag

Horses.nl Bron: