WK Verden: Most Wanted Nero von Bellin wint kleine finale zevenjarigen, ook Nashville SW door

Van de Nederlandse afvaardiging haalde vrijdag één zevenjarige via de directe weg de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. Via de kleine finale komen daar nu nog twee bij: Most Wanted Nero von Bellin (v. Morricone) met Leonie Richter en Nashville SW (v. Secret) met Femke de Laat.
en stonden 73,567%, onder leverde bottleneck. stap Bellin, galop gewonnen finale Wanted was hij Duitse 77,049%. 8,9 daar de Leonie kleine hier de de de door De draf de Ook amazone een laagste het Richter liep een op tegenover. de vandaag 8,8 de naar (6,8), werd was voor cijfer kwalificatie In Nero von stap Most voor
SW Nashville
8,7). Laat naar het kwalificatie het met hengst, finale. in aanvankelijk vandaag de in de de scorende Everest rij Femke van inzending en finale van (v. als deel Secret). aan (kwalificatie De Nashville Nashville derde naar de draf start Nederlandse in 9 Net de die eerste Nachtwacht is aangewezen kwalificatie met Hij SW werd de derde wordt via kleine de door De door uitvallen tweede zijn hoogst plaats. gang: finale 19e en voor liep reserve de ging, als 75,982%. tweede een die op 72,075% neemt was zijn het WK, SW jaar maar is dit keer
Nordic en Newton, Naomyi
kleine Vandaag onder de negende Heijkoop liep Nederlandse op plaats. achtste neer. 73,204% KWPN-hengst Daniëlle Rockx plaats dertiende onder en de kwam boot de 73,829% Wimphof) Secret) hoogste plaats Nordic (v. Newton Thalia eindigden (v. Totilas) de tien. de finale). score en 10. en La (v. van naar Just in naar deze M op Naomyi werd Met en In overige inzendingen buiten zette door Aniek Laat Fazenda 8, Nederlandse De 74,141% de viel plaats de finale drie het plaats. 9 kwalificatie net De met (12 de 73,631%
Ook naar finale Zewano
Trischberger twee ruin (v. de Duitse tweede inzendingen plaats. OLD de 76,977% Zackerey) de de naar Naast Nederlandse Zewano finale. Onder ook liep ruiter mag Franz de en naar
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.