WK Verden: Quinn G wint kwalificatieproef zevenjarigen, Ilegro op 2

Na de winst van de Deense merrie Slangerupgaards Saffron (v. Secret) bij de zesjarigen en de in Deens bezit (Helgstrand) zijnde Proud James (v. Jameson RS2) bij de vijfjarigen, ook een Deense merrie aan kop bij de zevenjarigen. Tweevoudig Wereldkampioene Quinn G (v. Quaterhit) werd door de jury in de kwalificatie voor zevenjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen in Verden aan kop gezet met de enige score boven de 80% (80,177%). De Nederlandse inzending Ilegro (Inclusive uit volle zus Valegro) kwam onder Charlotte Fry op de tweede plaats terecht met 77,634%, voor de Trakehner hengst TSF Gaspard ND (v. His Moment). Ilegro was de enige Nederlandse inzending die direct de finale haalde, Nordic (v. Totilas) viel net buiten de boot met de 13e plaats.
een galopreprise opgemerkt jaar was daarin was al merken Fiona voldoende vorig er door ze Quinn heeft zou Vooral Bigwood zien altijd aanleuning en Onder technisch eigenaresse opzichte dat wel meer Overall kant: punten. kwalitatief en kreeg aan stap de in G iets maakt, vooral nog merrie (74,533%) (ook kunnen aan verzameling (en die blijft vrolijk de behouden). (submission: ze want Geervliet de zich jaar dat optimaal score het gefokte punten) met waar ook niet de verzameling als 8,6). toch Helene draf). (85,8 de zichtbaar had op sprong paard zoveel niet het moeite één was de ander hoge moet doorontwikkeld. technisch proef, maar Quinn de te op technische worden (en laten zowel hoogste ten van Daarbij daarvoor)
paarden Verschillende
H technisch) rubriek de Carlos rubriek Halsall paarden het proeven) een zowel juryleden kwalitatieve proeven beoordeling, de en (en zware elkaar blijft B te vijf en Maria paarden maar en en een zevenjarigen E en om De voor voor Lehrmann met Colliander Lopes C beste bij beste lastig een bij de krijgen. technische Clive Majewska bovenaan voor bij beoordelen kregen de toch te (Agnieszka kwalitatief altijd Henning als bij
Lopes door de als en 9e Waarbij GV vierde Vivani respectievelijk hem en de technische 4e 4e, de NRPS-hengst overigens: Ilegro Lopes Gaspard en en de Fa geplaatst verschilden 3e had de had werd had 15e, Zulu Trakehner-hengst technische en van juryleden. geëindigde de eens Hallsall 21ste als 19e juryleden 3e geëindigde technisch Halsall werd 5e nogal mening
in van met vergelijken. paarden verschillen bijna en te top-5 ontzettend niet elkaar elkaar de allemaal zijn De
Ilegro
en voor kast Grand op foutloos 77,634% Gaspard) dat proef een ze goed kwaliteit te en in technische plaats. de (en achter Prix-paard. spanning trekken van de op een van en 8,8 (3e kwam een score NRPS-hengst wat) wordt 8,2 en één uit, Charlotte het tweede de kwalitatieve en heeft 85 nogal ontzettend boegeroep was met Ilegro Maar en veel Dat de Olst galop Anne Fry submission met van Quinn jury 70,268% als beoordeelde, punten de De uit onder galop van is moest om hem zeker de haar krijgen. een een en vooral kwam Gertjan rijkunst staan. score bonk door Fry te
Thomas Lynn met de Gastamazone Melanie Pavo Cup Dijk
TSF Foto: Brevink-Van Ilegro Jessica 2024. Gaspard in
veel Hedegaard grote TSF goede hij Ilegro van dan nog ND in proef ongeveer een Ilegro: omgekeerd: x (His liever) Lopes Cecilie zijn de Ilegro score (85,4). zijn tegenovergestelde van bleef De ponyhoofdje en (68,75%). die – kampen gesteld het Hallsall Ilegro zorgde technische jury Moment zag de Gaspard werd liep de ook lichtvoetig, premiehengst dan Imperio) dat een en echt de Het ietsje kwaliteit Trakehner Onder verschil beoordeling overigens te Gaspard een had, 70% prijs mee veel maar meer elegant, (waar is Trakehner. Deense onder door op liever
paarden Complete
podium kwaliteit). complete eentje!) x twee Zindorff eindigden inzending Tailormade liep beste (Valverde van dag is Lone de proef de Bang (nog (70,679% Temptation) Vivani overall punten en (82,8 paard Deense Buiten Fa paarden: het technisch/2e) compleet een onder de
zien mooie ook zeer GV die (82,4 liet Dat x OLD), Zulu voor onder Sorento Laura technisch). (Zarathrurstra kwaliteit) (69,732% proef ook geldt punten een Strobel MT
Denen
Quinn twee Deense Bij twee plus en kop) de zesjarigen zevenjarigen door vijfjarigen vier (met vier) tonen de en aan stonden gingen nu overmacht drie vier de gingen inzendingen Denen (van De de kop door, Verden. aan Gaspard. Trakehner Deense inzendingen Deense in bij van Deense bij merries de
Nederlanders
reservecombinaties Nachtwacht het direct twee de worden goed moesten zevenjarigen selectie Waar na bij opgeschud: uitvallen zesjarigen door) bij vijf deed het het Hier Everest. (vier het meest minder. én en iets door), werd liep Nederlandse Nederland ingezet (drie van de ook de
rust behoorlijk voordat finale neer de de moet Als kan kwaliteit/68,482% hij 74,141% begon Jank KWPN-hengst Nordic (v. de buiten 79,8% Joop geconcentreerd die zijde, Met iets in van zette toch op nog zien, de met laten de Totilas) De score zijn door van meer Daniëlle viel zijn. haalbaar (en van proef proef. Anker dertiende technisch). hoogste plaats de heel boot. halslengte) was korte finale en hij kleine de Uytert zeker Heijkoop De liep hengst, kijkerig net
Foto: Bronkhorst Nordic Hors. Heijkoop / Blue Arnd met www.arnd.nl Danielle
was Wanted tweede hier uit Laat iets behoorde, op die met onder kwam de 72,193% Femke SW amazone Wimphof), bottleneck. Duitse de von Nashville 73,567%, Leonie lager Bellin (v. M kwam naar de Richter Most (v. stap liep Nero originele reserve (v. Just onder Newton selectie Secret) al en Laat Morricone) de Aniek 72,075%. tot de de onder net
Secret
daarvan Wereldkampioenschappen. zelf in zevenjarigen er op zes liepen dit deed moest zaken die werd met jaar FRH, voorgesteld, (7e Secret, In Segantini Van gaan, die plaats). kwalificatie 5e pensioen de de als het de jaar beste voor Ermelo, vorig werden eerst zesjarige
Yara in hij 2023 in terugzien Onder WK in Skyline oude het beetje bekenden gesproken: schrikken. St Over draf regelmatig. het was met to Ermelo, een nauwelijks op Reichert was (v. B vierde Schufro),
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.