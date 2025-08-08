WK Verden: Quinn G wint kwalificatieproef zevenjarigen, Ilegro op 2

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Quinn G en Fiona Bigwood winnen kwalificatieproef zevenjarige dressuurpaarden. Photo: Sportfoto Lafrentz
Door Rick Helmink

Na de winst van de Deense merrie Slangerupgaards Saffron (v. Secret) bij de zesjarigen en de in Deens bezit (Helgstrand) zijnde Proud James (v. Jameson RS2) bij de vijfjarigen, ook een Deense merrie aan kop bij de zevenjarigen. Tweevoudig Wereldkampioene Quinn G (v. Quaterhit) werd door de jury in de kwalificatie voor zevenjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen in Verden aan kop gezet met de enige score boven de 80% (80,177%). De Nederlandse inzending Ilegro (Inclusive uit volle zus Valegro) kwam onder Charlotte Fry op de tweede plaats terecht met 77,634%, voor de Trakehner hengst TSF Gaspard ND (v. His Moment). Ilegro was de enige Nederlandse inzending die direct de finale haalde, Nordic (v. Totilas) viel net buiten de boot met de 13e plaats.

